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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 563564565566>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 582
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
168
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
148
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 582
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:15

J
Ось посилання: https://www.universalbank.com.ua/lotter ... z-vigravay
movnyk
 
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:23

  Goodman написав:movnyk

1. дают, только промокод должен быть актуальным.


Поділіться, кому не шкода, актуальним промокодом для отримання 50 грн від finance.ua.
movnyk
 
Повідомлень: 9
З нами з: 28.08.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 02:01

  movnyk написав:
  Goodman написав:movnyk

1. дают, только промокод должен быть актуальным.


Поділіться, кому не шкода, актуальним промокодом для отримання 50 грн від finance.ua.


3V2H4YZ
Alexey_k9
 
Повідомлень: 51
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Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 08:02

  movnyk написав:
  Goodman написав:movnyk

1. дают, только промокод должен быть актуальным.


Поділіться, кому не шкода, актуальним промокодом для отримання 50 грн від finance.ua.

Можете взяти мій LVDMYKY
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KIM30
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:17

А промокод від мінфіна на фінансах можна юзати?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:23

Re: Універсал (Universal Bank)

Квесторе_поверніться написав:А промокод від мінфіна на фінансах можна юзати?
Да, все 3 сайта это одно и то же
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 21:19

Re: Універсал (Universal Bank)

  Alex_ki написав:Да, все 3 сайта это одно и то же


а 3ій який?

в офіційних правилах до депо-бонусів прописані лише два сайти

https://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus/conditions/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 21:21

Re: Універсал (Universal Bank)

  greenozon написав:а 3ій який?

https://hotline.finance/deposits
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 21:39

Коллеги, кто какие бонусы выиграл ?)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 21:48

  clientage написав:
  greenozon написав:а 3ій який?

https://hotline.finance/deposits



не похоже що 3ій!

https://prnt.sc/lumm5b

звідкіля СБ і інші банки там взялись
:)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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