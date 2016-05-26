Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 гру, 2018 21:15
movnyk
Повідомлень: 9
З нами з: 28.08.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 21:23
Goodman написав: movnyk
1. дают, только промокод должен быть актуальным.
Поділіться, кому не шкода, актуальним промокодом для отримання 50 грн від finance.ua.
movnyk
Повідомлень: 9
З нами з: 28.08.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 02:01
movnyk написав: Goodman написав: movnyk
1. дают, только промокод должен быть актуальным.
Поділіться, кому не шкода, актуальним промокодом для отримання 50 грн від finance.ua.
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Alexey_k9
Повідомлень: 51
З нами з: 06.08.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 08:02
movnyk написав: Goodman написав: movnyk
1. дают, только промокод должен быть актуальным.
Поділіться, кому не шкода, актуальним промокодом для отримання 50 грн від finance.ua.
Можете взяти мій
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KIM30
Повідомлень: 5385
З нами з: 12.11.09
Подякував: 939 раз.
Подякували: 412 раз.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 15:17
А промокод від мінфіна на фінансах можна юзати?
Свіжий промо від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 26851
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1361 раз.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 15:23
Квесторе_поверніться написав:А промокод від мінфіна на фінансах можна юзати?
Да, все 3 сайта это одно и то же
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Alex_ki
Повідомлень: 379
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 21:19
Alex_ki написав:
Да, все 3 сайта это одно и то же
а 3ій який?
в офіційних правилах до депо-бонусів прописані лише два сайти
https://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus/conditions/
greenozon
Повідомлень: 3651
З нами з: 01.06.14
Подякував: 177 раз.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 21:21
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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З нами з: 08.12.07
Подякував: 2131 раз.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 21:39
Коллеги, кто какие бонусы выиграл ?)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Подякував: 2904 раз.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 21:48
не похоже що 3ій!
https://prnt.sc/lumm5b
звідкіля СБ і інші банки там взялись
greenozon
Повідомлень: 3651
З нами з: 01.06.14
Подякував: 177 раз.
Подякували: 158 раз.
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