greenozon написав:clientage написав:
https://hotline.finance/deposits
не похоже що 3ій!
https://prnt.sc/lumm5b
звідкіля СБ і інші банки там взялись
там куча банков, но есть и те, по которым есть бонус МинФина
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 гру, 2018 21:50
там куча банков, но есть и те, по которым есть бонус МинФина
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 13 гру, 2018 22:28
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