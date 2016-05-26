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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 гру, 2018 21:50
там куча банков, но есть и те, по которым есть бонус МинФина
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 13 гру, 2018 22:28
zzzzzz написав:
Коллеги, кто какие бонусы выиграл ?)
бонус від Мінфіна?
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KIM30
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