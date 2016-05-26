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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 563564565566

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 582
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
168
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
148
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 582
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 21:50

  greenozon написав:
  clientage написав:
  greenozon написав:а 3ій який?

https://hotline.finance/deposits



не похоже що 3ій!

https://prnt.sc/lumm5b

звідкіля СБ і інші банки там взялись
:)

там куча банков, но есть и те, по которым есть бонус МинФина
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 22:28

  zzzzzz написав:Коллеги, кто какие бонусы выиграл ?)

бонус від Мінфіна?
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KIM30
 
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