greenozon написав:clientage написав:
https://hotline.finance/deposits
не похоже що 3ій!
https://prnt.sc/lumm5b
звідкіля СБ і інші банки там взялись
там куча банков, но есть и те, по которым есть бонус МинФина
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 гру, 2018 21:50
там куча банков, но есть и те, по которым есть бонус МинФина
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 13 гру, 2018 22:28
Промокод: LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
Додано: П'ят 14 гру, 2018 04:26
Два раза 0,75% и один раз 1%
Больше у меня не было номеров телефонов
Там же для получения бонуса надо указать номер телефона и дату рождения.
На один номер телефона дается лишь одна попытка, а у меня в распоряжении только лишь три номера.
Бонусами не воспользовалась, т.к. нагрянула Черная пятница и бонус от Минфина оказался гораздо выгоднее бонусов Универсала.
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 14 гру, 2018 07:18
Якщо після подачі заявки на Мінфін відкрити два або більше депо в Універсалі в межах строку дії заявки (30 днів), то бонус буде лише за перший депозит чи й за решта теж?
Промокод: LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:00
Re: Універсал (Universal Bank)
За все в течении срока заявки, которые проходят под ограничения минимальной суммы
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:55
Відповів в ЛС.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
|