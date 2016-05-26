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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 563564565566

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 582
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
168
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
148
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 582
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 21:50

  greenozon написав:
  clientage написав:
  greenozon написав:а 3ій який?

https://hotline.finance/deposits



не похоже що 3ій!

https://prnt.sc/lumm5b

звідкіля СБ і інші банки там взялись
:)

там куча банков, но есть и те, по которым есть бонус МинФина
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 22:28

  zzzzzz написав:Коллеги, кто какие бонусы выиграл ?)

бонус від Мінфіна?
Промокод: LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
KIM30
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 04:26

  zzzzzz написав:Коллеги, кто какие бонусы выиграл ?)

Два раза 0,75% и один раз 1%
Больше у меня не было номеров телефонов :D
Там же для получения бонуса надо указать номер телефона и дату рождения.
На один номер телефона дается лишь одна попытка, а у меня в распоряжении только лишь три номера.

Бонусами не воспользовалась, т.к. нагрянула Черная пятница и бонус от Минфина оказался гораздо выгоднее бонусов Универсала.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 07:18

Якщо після подачі заявки на Мінфін відкрити два або більше депо в Універсалі в межах строку дії заявки (30 днів), то бонус буде лише за перший депозит чи й за решта теж?
Промокод: LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
KIM30
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:00

Re: Універсал (Universal Bank)

KIM30 написав:Якщо після подачі заявки на Мінфін відкрити два або більше депо в Універсалі в межах строку дії заявки (30 днів), то бонус буде лише за перший депозит чи й за решта теж?
За все в течении срока заявки, которые проходят под ограничения минимальной суммы
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 10:55

  KIM30 написав:Якщо після подачі заявки на Мінфін відкрити два або більше депо в Універсалі в межах строку дії заявки (30 днів), то бонус буде лише за перший депозит чи й за решта теж?


Відповів в ЛС.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:37

прибамбаси

Universal Bank

на валютну картку щомісячно капають відсотки з депо.
якщо раз в пів року не обнулити повністю картку, буде певний коміс.
Може офпред прокоментує таку фішку. інфа з відділення
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:13

  wolt450 написав:Universal Bank

на валютну картку щомісячно капають відсотки з депо.
якщо раз в пів року не обнулити повністю картку, буде певний коміс.
Може офпред прокоментує таку фішку. інфа з відділення

Період списання комісії за неактивний рахунок - через рік після останньої клієнтської операції (не через півроку).
Важливо! З рахунків, на які виплачується депозит і проценти, банк НЕ списує комісію за неактивний рахунок.
Universal Bank
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