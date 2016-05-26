zzzzzz написав:Коллеги, кто какие бонусы выиграл ?)
Два раза 0,75% и один раз 1% Больше у меня не было номеров телефонов Там же для получения бонуса надо указать номер телефона и дату рождения. На один номер телефона дается лишь одна попытка, а у меня в распоряжении только лишь три номера.
Бонусами не воспользовалась, т.к. нагрянула Черная пятница и бонус от Минфина оказался гораздо выгоднее бонусов Универсала.
на валютну картку щомісячно капають відсотки з депо. якщо раз в пів року не обнулити повністю картку, буде певний коміс. Може офпред прокоментує таку фішку. інфа з відділення
Період списання комісії за неактивний рахунок - через рік після останньої клієнтської операції (не через півроку). Важливо! З рахунків, на які виплачується депозит і проценти, банк НЕ списує комісію за неактивний рахунок.