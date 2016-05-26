А по чорній пятніці можна >1 разу забонуситись? (по тому ж банку)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:10
Re: Універсал (Universal Bank)
А по чорній пятніці можна >1 разу забонуситись? (по тому ж банку)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 15 гру, 2018 07:25
Да, в пределах срока действия акции (30 дней со дня подачи заявки в Минфин) можно открыть бесконечное количество депозитов в Универсале на сумму от 20К сроком на 3 месяца.
И ко всем этим депозитам будет применяться бонус Минфина.
Но обязательно все открытые депозиты надо подтвердить на сайте Минфина не позже предпоследнего дня действия заявки.
Т.е. если заявка оформлена 23 ноября, то депозиты надо подтвердить до 22 декабря.
Жадность и Отвага!
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