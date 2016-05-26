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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 564565566567

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 582
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
168
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
148
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 582
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:10

Re: Універсал (Universal Bank)

  lubopytnaya написав:Бонусами не воспользовалась, т.к. нагрянула Черная пятница и бонус от Минфина оказался гораздо выгоднее бонусов Универсала.


А по чорній пятніці можна >1 разу забонуситись? (по тому ж банку)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 07:25

  greenozon написав:
  lubopytnaya написав:Бонусами не воспользовалась, т.к. нагрянула Черная пятница и бонус от Минфина оказался гораздо выгоднее бонусов Универсала.


А по чорній пятніці можна >1 разу забонуситись? (по тому ж банку)

Да, в пределах срока действия акции (30 дней со дня подачи заявки в Минфин) можно открыть бесконечное количество депозитов в Универсале на сумму от 20К сроком на 3 месяца.
И ко всем этим депозитам будет применяться бонус Минфина.
Но обязательно все открытые депозиты надо подтвердить на сайте Минфина не позже предпоследнего дня действия заявки.
Т.е. если заявка оформлена 23 ноября, то депозиты надо подтвердить до 22 декабря.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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