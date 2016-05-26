А по чорній пятніці можна >1 разу забонуситись? (по тому ж банку)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:10
Re: Універсал (Universal Bank)
А по чорній пятніці можна >1 разу забонуситись? (по тому ж банку)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 15 гру, 2018 07:25
Да, в пределах срока действия акции (30 дней со дня подачи заявки в Минфин) можно открыть бесконечное количество депозитов в Универсале на сумму от 20К сроком на 3 месяца.
И ко всем этим депозитам будет применяться бонус Минфина.
Но обязательно все открытые депозиты надо подтвердить на сайте Минфина не позже предпоследнего дня действия заявки.
Т.е. если заявка оформлена 23 ноября, то депозиты надо подтвердить до 22 декабря.
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 17 гру, 2018 01:43
Universal Bank
скажите, мне перенесли лимит (спасибо Вам) с моей старой аутентичной кредитки Универсал-Банка на мою карту Монобанка, однако в Бюро кредитных историй, в частности УБКИ, ПВБКИ, информация о закрытии кредитного лимита по старой карте Универсал-Банка нет, но при этом подана информация о появлении у меня лимита по карте Монобанка. Сейчас у меня показывает наличие ДВУХ кредитных карты в Универсал Банке с кредитным лимитом. Когда Универсал Банк приведет в порядок этот вопрос относительно тех, кому обнулили лимиты по старым картам Универсал банка и подаст во все Бюро кредитных историй информацию о закрытии кредитов и обнулении кредитных линий? Спасибо.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 18:48
Промокоди finance.ua
Щиро дякую всім, хто поділився промокодом! На жаль, змогла використати лише один – той, який отримала першим (задля справедливості).
Наскільки я розумію, за таким промокодом бонус 50 грн отримує і його власник, і залучений учасник. А як ви одержували ці промокоди? Їх за що дають?
Додано: Пон 17 гру, 2018 18:58
Re: Універсал (Universal Bank)
Вам потом пришлют на Ваше актуальное мыло.
Вы ж давали згоду на отримання инфор и рекламных материалов?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 18 гру, 2018 10:50
Доброго дня!
Дана можливість реалізована. Ви можете реєструватись в інтернет-банкінгу, якщо маєте тільки валютний рахунок.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 02:35
Re: Універсал (Universal Bank)
Всем привет.
Хочу узнать у форумчан о депозитах в банке.
Какие есть минусы, подводные камни, комииссии,тарифы.
Куда зачисляються проценты (карта- счет), комиссии за обнал, смс информирование, тариф за смс и так далее.
Интернет-банкинг, есть плата за подключение, обслуживание?
Комиссии при возврате депо через кассу?
Как резво возвращают вклады?
Ну и так далее...
Додано: П'ят 21 гру, 2018 03:03
А слабо Вольдемару то же сообщение во всех ветках запостить?
Додано: П'ят 21 гру, 2018 03:39
Re: Універсал (Universal Bank)
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