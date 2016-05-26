Додано: Пон 17 гру, 2018 01:43

Universal Bank



скажите, мне перенесли лимит (спасибо Вам) с моей старой аутентичной кредитки Универсал-Банка на мою карту Монобанка, однако в Бюро кредитных историй, в частности УБКИ, ПВБКИ, информация о закрытии кредитного лимита по старой карте Универсал-Банка нет, но при этом подана информация о появлении у меня лимита по карте Монобанка. Сейчас у меня показывает наличие ДВУХ кредитных карты в Универсал Банке с кредитным лимитом. Когда Универсал Банк приведет в порядок этот вопрос относительно тех, кому обнулили лимиты по старым картам Универсал банка и подаст во все Бюро кредитных историй информацию о закрытии кредитов и обнулении кредитных линий? Спасибо.

Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX