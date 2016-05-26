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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 564565566567

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 584
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
168
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
149
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
101
Всього голосів : 584
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:10

Re: Універсал (Universal Bank)

  lubopytnaya написав:Бонусами не воспользовалась, т.к. нагрянула Черная пятница и бонус от Минфина оказался гораздо выгоднее бонусов Универсала.


А по чорній пятніці можна >1 разу забонуситись? (по тому ж банку)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 07:25

  greenozon написав:
  lubopytnaya написав:Бонусами не воспользовалась, т.к. нагрянула Черная пятница и бонус от Минфина оказался гораздо выгоднее бонусов Универсала.


А по чорній пятніці можна >1 разу забонуситись? (по тому ж банку)

Да, в пределах срока действия акции (30 дней со дня подачи заявки в Минфин) можно открыть бесконечное количество депозитов в Универсале на сумму от 20К сроком на 3 месяца.
И ко всем этим депозитам будет применяться бонус Минфина.
Но обязательно все открытые депозиты надо подтвердить на сайте Минфина не позже предпоследнего дня действия заявки.
Т.е. если заявка оформлена 23 ноября, то депозиты надо подтвердить до 22 декабря.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 01:43

Universal Bank

скажите, мне перенесли лимит (спасибо Вам) с моей старой аутентичной кредитки Универсал-Банка на мою карту Монобанка, однако в Бюро кредитных историй, в частности УБКИ, ПВБКИ, информация о закрытии кредитного лимита по старой карте Универсал-Банка нет, но при этом подана информация о появлении у меня лимита по карте Монобанка. Сейчас у меня показывает наличие ДВУХ кредитных карты в Универсал Банке с кредитным лимитом. Когда Универсал Банк приведет в порядок этот вопрос относительно тех, кому обнулили лимиты по старым картам Универсал банка и подаст во все Бюро кредитных историй информацию о закрытии кредитов и обнулении кредитных линий? Спасибо.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 18:48

Промокоди finance.ua

Щиро дякую всім, хто поділився промокодом! На жаль, змогла використати лише один – той, який отримала першим (задля справедливості).
Наскільки я розумію, за таким промокодом бонус 50 грн отримує і його власник, і залучений учасник. А як ви одержували ці промокоди? Їх за що дають?
movnyk
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 18:58

Re: Універсал (Universal Bank)

  movnyk написав:А як ви одержували ці промокоди? Їх за що дають?


Вам потом пришлют на Ваше актуальное мыло.
Вы ж давали згоду на отримання инфор и рекламных материалов?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 10:50

  sharparchitect написав:
  Universal Bank написав:Доброго дня, шановний клієнте!
Дякуємо Вам за те, що звернулися з цим питанням.
З цього приводу створено робочу групу, яка буде займатися вирішенням даної розробки.
Стосовно термінів реалізації ми сповістимо Вас додатково.


Доброго дня!
Чи відомо терміни реалізації функціонала, який дозволить реєструватися в інтернет-банкінгу тим, хто має лише валютні рахунки?

Дякую.

Доброго дня!
Дана можливість реалізована. Ви можете реєструватись в інтернет-банкінгу, якщо маєте тільки валютний рахунок.
Universal Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 02:35

Re: Універсал (Universal Bank)

Всем привет.
Хочу узнать у форумчан о депозитах в банке.
Какие есть минусы, подводные камни, комииссии,тарифы.
Куда зачисляються проценты (карта- счет), комиссии за обнал, смс информирование, тариф за смс и так далее.
Интернет-банкинг, есть плата за подключение, обслуживание?
Комиссии при возврате депо через кассу?
Как резво возвращают вклады?
Ну и так далее...
zhertovskiy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 03:03

  zhertovskiy написав:Всем привет.
Хочу узнать у форумчан о депозитах в банке.
Какие есть минусы, подводные камни, комииссии,тарифы.
Куда зачисляються проценты (карта- счет), комиссии за обнал, смс информирование, тариф за смс и так далее.
Интернет-банкинг, есть плата за подключение, обслуживание?
Комиссии при возврате депо через кассу?
Как резво возвращают вклады?
Ну и так далее...



А слабо Вольдемару то же сообщение во всех ветках запостить?
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 03:39

Re: Універсал (Universal Bank)

  KIM30 написав:Але давно не відкривав через Мінфін. Як там з виплатами бонусів зараз?
бонус платят . Открывали гривн.депо в одном банке - всё выплатили . :mrgreen:
Боня
 
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