Дякую за швидку відповідь.
Але... не працює.
Хоча, щось змінилось і я отримую тепер СМС з числами при реєстрації.
Пропоную технічному сапорту банку виправити проблему.
UPDATE: зателефонували з тех. сапорту, тепер все працює. Дякую!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:27
Дякую за швидку відповідь.
Але... не працює.
Хоча, щось змінилось і я отримую тепер СМС з числами при реєстрації.
Пропоную технічному сапорту банку виправити проблему.
UPDATE: зателефонували з тех. сапорту, тепер все працює. Дякую!
Востаннє редагувалось sharparchitect в П'ят 21 гру, 2018 15:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:32
Тут
можна знайти відповіді на багато запитань.
Поповнення депогривня має якісь обмеження в банці?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:39
J Узнал пока только то что у них есть на сайте - тарифы, процентные ставки. Почитал отзывы других клиентов.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:45
Які запитання лишились?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:27
Нове питання:
Чи можу я побачити мої депозити в банку через Інтернет-банкінг? Наразі доступна тільки інформація по банківській картці.
Востаннє редагувалось sharparchitect в П'ят 21 гру, 2018 15:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:31
Проценты падают на карту платинум как я понял, и первые 200 дней снять можно и депо и проценты без комиссии, а потом уже с комиссией? И это первые двести дней со дня выпуска карты или последнего зачисления процентов или депозита?
Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:03
zhertovskiy Горячка горячо уверяла. что 200 дней не касаются деподенег.
Горячо и уверенно.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:24
На наступний день підтягнеться депо і на нього можна буде дивитись. Я очікував більшого від ІБ
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:27
Як так, якщо у
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:26
Re: Універсал (Universal Bank)
Да, логика не работает?
Завтра спрошу , ответ будет тот же............
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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