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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 566567568569>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 584
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
168
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
149
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
101
Всього голосів : 584
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:27

  Universal Bank написав:Доброго дня!
Дана можливість реалізована. Ви можете реєструватись в інтернет-банкінгу, якщо маєте тільки валютний рахунок.


Дякую за швидку відповідь.
Але... не працює.
Хоча, щось змінилось і я отримую тепер СМС з числами при реєстрації.

Пропоную технічному сапорту банку виправити проблему.

UPDATE: зателефонували з тех. сапорту, тепер все працює. Дякую!
Востаннє редагувалось sharparchitect в П'ят 21 гру, 2018 15:19, всього редагувалось 1 раз.
sharparchitect
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:32

Тут https://www.universalbank.com.ua/cards-for-payments
можна знайти відповіді на багато запитань.
Поповнення депогривня має якісь обмеження в банці?
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:39

J Узнал пока только то что у них есть на сайте - тарифы, процентные ставки. Почитал отзывы других клиентов.
zhertovskiy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:45

  zhertovskiy написав:J Узнал пока только то что у них есть на сайте - тарифы, процентные ставки. Почитал отзывы других клиентов.

Які запитання лишились?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:27

  sharparchitect написав:UPDATE: зателефонували з тех. сапорту, тепер все працює. Дякую!


Нове питання:
Чи можу я побачити мої депозити в банку через Інтернет-банкінг? Наразі доступна тільки інформація по банківській картці.
Востаннє редагувалось sharparchitect в П'ят 21 гру, 2018 15:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:31

  Квесторе_поверніться написав:
  zhertovskiy написав:J Узнал пока только то что у них есть на сайте - тарифы, процентные ставки. Почитал отзывы других клиентов.

Які запитання лишились?


Проценты падают на карту платинум как я понял, и первые 200 дней снять можно и депо и проценты без комиссии, а потом уже с комиссией? И это первые двести дней со дня выпуска карты или последнего зачисления процентов или депозита?
zhertovskiy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:03

zhertovskiy Горячка горячо уверяла. что 200 дней не касаются деподенег.
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Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:24

  sharparchitect написав:
  sharparchitect написав:UPDATE: зателефонували з тех. сапорту, тепер все працює. Дякую!


Нове питання:
Чи можу я побачити мої депозити в банку через Інтернет-банкінг? Наразі доступна тільки інформація по банківській картці.

На наступний день підтягнеться депо і на нього можна буде дивитись. Я очікував більшого від ІБ :-(
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:27

  Goodman написав:zhertovskiy Горячка горячо уверяла. что 200 дней не касаются деподенег.
Горячо и уверенно.

Як так, якщо у тарифах чітко прописано 200грн. для депо, ЗП і т.д. П.12.2.а
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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:26

Re: Універсал (Universal Bank)

  klug написав:Як так, якщо у тарифах чітко прописано 200грн. для депо, ЗП і т.д. П.12.2.а


Да, логика не работает?
Завтра спрошу , ответ будет тот же............
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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