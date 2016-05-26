Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:38

Доброго Вам коллеги, касательно 200 дней, там какая ситуёвина получается, эта фишка у них получилась когда они сняли ежемесячную плату (9 гривен) по счёту и появилась вот эта фича про 200 дней по типу счётчика, по каждому отдельному периоду, то есть для депо с ежемесячной выплатой происходит так, например упали проценты за первый месяц размещения депозита скажем 15.01.2019 и вот с 16.01.2019 начинается отсчет этого 200-дневного периода, но вы взяли и сняли сумму в банкомате или кассе, или потратили в маркете всё стоп-обнулилось, затем за второй месяц 15.02.2019, и опять с 16.02.2019 врубился счётчик 200 дней и так по кругу до завершения например 12 месяцев, а потом когда падает вся сумма депо хоть 200 000 то по ней тоже включается счётчик 200 дней. при чем этот 1% комиссии действует и по счёту (2625) и по карте !!! так как от неё Вы вправе отказаться в течении 90 дней (тупо не забирая её в отделении), зачем это ВСЁ!!! Серёже большой вопрос, но тем не менее факт. вот такие вот вести