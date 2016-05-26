Я просто много негатива за горячку прочитал. Вот и интересуюсь у уже сталкивавшихся.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:28
Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:30
Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:38
Re: Універсал (Universal Bank)
Доброго Вам коллеги, касательно 200 дней, там какая ситуёвина получается, эта фишка у них получилась когда они сняли ежемесячную плату (9 гривен) по счёту и появилась вот эта фича про 200 дней по типу счётчика, по каждому отдельному периоду, то есть для депо с ежемесячной выплатой происходит так, например упали проценты за первый месяц размещения депозита скажем 15.01.2019 и вот с 16.01.2019 начинается отсчет этого 200-дневного периода, но вы взяли и сняли сумму в банкомате или кассе, или потратили в маркете всё стоп-обнулилось, затем за второй месяц 15.02.2019, и опять с 16.02.2019 врубился счётчик 200 дней и так по кругу до завершения например 12 месяцев, а потом когда падает вся сумма депо хоть 200 000 то по ней тоже включается счётчик 200 дней. при чем этот 1% комиссии действует и по счёту (2625) и по карте !!! так как от неё Вы вправе отказаться в течении 90 дней (тупо не забирая её в отделении), зачем это ВСЁ!!! Серёже большой вопрос, но тем не менее факт. вот такие вот вести
Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:48
Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:59
Вот спс и прояснили всё, как и думал 200 дней тикают от поступления денег.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:39
Коллеги, как лучше зайти в банк под депо (нал), что из карт открыть?
Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:59
Сам присматриваюсь. Тут я так понял всего одна карта на которую можно получать проценты - Платинум. Тарифы на сайте. Процентные ставки тоже. Иб полузачаточный вроде как. Окончательный вывод сделаю в понедельник-среду при личном посещении отделения.
Додано: Суб 22 гру, 2018 03:29
А які тут можуть бути варіанти, якщо у вас готівка? Через парадних вхід у відділення. Менеджер відкриє вам рахунок, ви його поповните через касу і тоді відкриють вам депо. Картка іменна, тому доведеться прийти по неї ще раз.
Можете ще придивитись до бонусу від мінфіна http://deposit.finance.ua/uah/universal ... #cta-steps Пам’ятайте, що у Моно і Унівесала спільний ліміт у ФГВФО.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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