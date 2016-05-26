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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 567568569570>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 584
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
168
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
149
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
101
Всього голосів : 584
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:28

  Goodman написав:zhertovskiy Горячка горячо уверяла. что 200 дней не касаются деподенег.
Горячо и уверенно.


Я просто много негатива за горячку прочитал. Вот и интересуюсь у уже сталкивавшихся.
zhertovskiy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:30

  Goodman написав:
  klug написав:Як так, якщо у тарифах чітко прописано 200грн. для депо, ЗП і т.д. П.12.2.а


Да, логика не работает?
Завтра спрошу , ответ будет тот же............


Вот эти 200 дней они с момента выдачи карты или как-то по другому?
zhertovskiy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:38

Re: Універсал (Universal Bank)

Доброго Вам коллеги, касательно 200 дней, там какая ситуёвина получается, эта фишка у них получилась когда они сняли ежемесячную плату (9 гривен) по счёту и появилась вот эта фича про 200 дней по типу счётчика, по каждому отдельному периоду, то есть для депо с ежемесячной выплатой происходит так, например упали проценты за первый месяц размещения депозита скажем 15.01.2019 и вот с 16.01.2019 начинается отсчет этого 200-дневного периода, но вы взяли и сняли сумму в банкомате или кассе, или потратили в маркете всё стоп-обнулилось, затем за второй месяц 15.02.2019, и опять с 16.02.2019 врубился счётчик 200 дней и так по кругу до завершения например 12 месяцев, а потом когда падает вся сумма депо хоть 200 000 то по ней тоже включается счётчик 200 дней. при чем этот 1% комиссии действует и по счёту (2625) и по карте !!! так как от неё Вы вправе отказаться в течении 90 дней (тупо не забирая её в отделении), зачем это ВСЁ!!! Серёже большой вопрос, но тем не менее факт. вот такие вот вести
БОБЁР
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:48

  klug написав:На наступний день підтягнеться депо і на нього можна буде дивитись. Я очікував більшого від ІБ :-(


Тоді ласкаво просимо до віртуального банку :-))) А в Екобанку взагалі нічого не видно по депозитам :-) Тут краще :-)
sharparchitect
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:59

  БОБЁР написав:Доброго Вам коллеги, касательно 200 дней, там какая ситуёвина получается, эта фишка у них получилась когда они сняли ежемесячную плату (9 гривен) по счёту и появилась вот эта фича про 200 дней по типу счётчика, по каждому отдельному периоду, то есть для депо с ежемесячной выплатой происходит так, например упали проценты за первый месяц размещения депозита скажем 15.01.2019 и вот с 16.01.2019 начинается отсчет этого 200-дневного периода, но вы взяли и сняли сумму в банкомате или кассе, или потратили в маркете всё стоп-обнулилось, затем за второй месяц 15.02.2019, и опять с 16.02.2019 врубился счётчик 200 дней и так по кругу до завершения например 12 месяцев, а потом когда падает вся сумма депо хоть 200 000 то по ней тоже включается счётчик 200 дней. при чем этот 1% комиссии действует и по счёту (2625) и по карте !!! так как от неё Вы вправе отказаться в течении 90 дней (тупо не забирая её в отделении), зачем это ВСЁ!!! Серёже большой вопрос, но тем не менее факт. вот такие вот вести



Вот спс и прояснили всё, как и думал 200 дней тикают от поступления денег.
zhertovskiy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:39

Коллеги, как лучше зайти в банк под депо (нал), что из карт открыть?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:59

  la9 написав:Коллеги, как лучше зайти в банк под депо (нал), что из карт открыть?

Сам присматриваюсь. Тут я так понял всего одна карта на которую можно получать проценты - Платинум. Тарифы на сайте. Процентные ставки тоже. Иб полузачаточный вроде как. Окончательный вывод сделаю в понедельник-среду при личном посещении отделения.
zhertovskiy
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 03:29

  la9 написав:Коллеги, как лучше зайти в банк под депо (нал), что из карт открыть?

А які тут можуть бути варіанти, якщо у вас готівка? Через парадних вхід у відділення. Менеджер відкриє вам рахунок, ви його поповните через касу і тоді відкриють вам депо. Картка іменна, тому доведеться прийти по неї ще раз.
Можете ще придивитись до бонусу від мінфіна http://deposit.finance.ua/uah/universal ... #cta-steps Пам’ятайте, що у Моно і Унівесала спільний ліміт у ФГВФО.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 05:22

  zhertovskiy написав:
  БОБЁР написав:Доброго Вам коллеги, касательно 200 дней, там какая ситуёвина получается, эта фишка у них получилась когда они сняли ежемесячную плату (9 гривен) по счёту и появилась вот эта фича про 200 дней по типу счётчика, по каждому отдельному периоду, то есть для депо с ежемесячной выплатой происходит так, например упали проценты за первый месяц размещения депозита скажем 15.01.2019 и вот с 16.01.2019 начинается отсчет этого 200-дневного периода, но вы взяли и сняли сумму в банкомате или кассе, или потратили в маркете всё стоп-обнулилось, затем за второй месяц 15.02.2019, и опять с 16.02.2019 врубился счётчик 200 дней и так по кругу до завершения например 12 месяцев, а потом когда падает вся сумма депо хоть 200 000 то по ней тоже включается счётчик 200 дней. при чем этот 1% комиссии действует и по счёту (2625) и по карте !!! так как от неё Вы вправе отказаться в течении 90 дней (тупо не забирая её в отделении), зачем это ВСЁ!!! Серёже большой вопрос, но тем не менее факт. вот такие вот вести


Вот спс и прояснили всё

Спасибом не отделаетесь!
Где плюсики-благодарности БОБЁРу за такой подробный и очень полезный пост?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 11:42

Re: Універсал (Universal Bank)

Кто в курсе?
Если участвуешь в "ГАРАНТОВАНИЙ ПОДАРУНОК" (Акційна пропозиція дозволяє отримати подарунок (за оформленим вкладом у вигляді бонусу до +5% річних у грн, або отримати “комплімент від банку” у вигляді рюкзаку, термокружки, валізи) то Бонус к депозиту от Минфина не плюсуеться?
С сайта Минфина:
В акции не участвуют депозиты:
Размещенные в рамках проведения Банком самостоятельных акций по привлечению депозитных вкладов с выдачей подарков и выигрышей.
zhertovskiy
 
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