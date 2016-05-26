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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 567568569570

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 584
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
168
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
149
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
101
Всього голосів : 584
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 11:54

  zhertovskiy написав:Кто в курсе?
Если участвуешь в "ГАРАНТОВАНИЙ ПОДАРУНОК" (Акційна пропозиція дозволяє отримати подарунок (за оформленим вкладом у вигляді бонусу до +5% річних у грн, або отримати “комплімент від банку” у вигляді рюкзаку, термокружки, валізи) то Бонус к депозиту от Минфина не плюсуеться?
С сайта Минфина:
В акции не участвуют депозиты:
Размещенные в рамках проведения Банком самостоятельных акций по привлечению депозитных вкладов с выдачей подарков и выигрышей.


Нет.
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jay2004
 
Повідомлень: 1508
З нами з: 19.02.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 123 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:01

  jay2004 написав:
  zhertovskiy написав:Кто в курсе?
Если участвуешь в "ГАРАНТОВАНИЙ ПОДАРУНОК" (Акційна пропозиція дозволяє отримати подарунок (за оформленим вкладом у вигляді бонусу до +5% річних у грн, або отримати “комплімент від банку” у вигляді рюкзаку, термокружки, валізи) то Бонус к депозиту от Минфина не плюсуеться?
С сайта Минфина:
В акции не участвуют депозиты:
Размещенные в рамках проведения Банком самостоятельных акций по привлечению депозитных вкладов с выдачей подарков и выигрышей.


Нет.



ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
Это актуально?
zhertovskiy
 
Повідомлень: 62
З нами з: 13.11.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 34 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:07

  zhertovskiy написав:
  jay2004 написав:
  zhertovskiy написав:Кто в курсе?
Если участвуешь в "ГАРАНТОВАНИЙ ПОДАРУНОК" (Акційна пропозиція дозволяє отримати подарунок (за оформленим вкладом у вигляді бонусу до +5% річних у грн, або отримати “комплімент від банку” у вигляді рюкзаку, термокружки, валізи) то Бонус к депозиту от Минфина не плюсуеться?
С сайта Минфина:
В акции не участвуют депозиты:
Размещенные в рамках проведения Банком самостоятельных акций по привлечению депозитных вкладов с выдачей подарков и выигрышей.


Нет.



ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
Это актуально?


Да, неделю назад проверял.

P.S. Либо GPAV89G - как вариант :wink: .
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1508
З нами з: 19.02.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 123 раз.
 
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  #<1 ... 567568569570
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