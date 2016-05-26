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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 гру, 2018 11:54
zhertovskiy написав:
Кто в курсе?
Если участвуешь в "ГАРАНТОВАНИЙ ПОДАРУНОК" (Акційна пропозиція дозволяє отримати подарунок (за оформленим вкладом у вигляді бонусу до +5% річних у грн, або отримати “комплімент від банку” у вигляді рюкзаку, термокружки, валізи) то Бонус к депозиту от Минфина не плюсуеться?
С сайта Минфина:
В акции не участвуют депозиты:
Размещенные в рамках проведения Банком самостоятельных акций по привлечению депозитных вкладов с выдачей подарков и выигрышей.
Нет.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
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jay2004
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Додано: Суб 22 гру, 2018 12:01
jay2004 написав: zhertovskiy написав:
Кто в курсе?
Если участвуешь в "ГАРАНТОВАНИЙ ПОДАРУНОК" (Акційна пропозиція дозволяє отримати подарунок (за оформленим вкладом у вигляді бонусу до +5% річних у грн, або отримати “комплімент від банку” у вигляді рюкзаку, термокружки, валізи) то Бонус к депозиту от Минфина не плюсуеться?
С сайта Минфина:
В акции не участвуют депозиты:
Размещенные в рамках проведения Банком самостоятельных акций по привлечению депозитных вкладов с выдачей подарков и выигрышей.
Нет.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
Это актуально?
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zhertovskiy
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Додано: Суб 22 гру, 2018 12:07
zhertovskiy написав: jay2004 написав: zhertovskiy написав:
Кто в курсе?
Если участвуешь в "ГАРАНТОВАНИЙ ПОДАРУНОК" (Акційна пропозиція дозволяє отримати подарунок (за оформленим вкладом у вигляді бонусу до +5% річних у грн, або отримати “комплімент від банку” у вигляді рюкзаку, термокружки, валізи) то Бонус к депозиту от Минфина не плюсуеться?
С сайта Минфина:
В акции не участвуют депозиты:
Размещенные в рамках проведения Банком самостоятельных акций по привлечению депозитных вкладов с выдачей подарков и выигрышей.
Нет.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
Это актуально?
Да, неделю назад проверял.
P.S. Либо GPAV89G - как вариант
.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
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jay2004
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- Повідомлень: 1508
- З нами з: 19.02.09
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- Подякували: 123 раз.
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