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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 гру, 2018 11:54
zhertovskiy написав:
Кто в курсе?
Если участвуешь в "ГАРАНТОВАНИЙ ПОДАРУНОК" (Акційна пропозиція дозволяє отримати подарунок (за оформленим вкладом у вигляді бонусу до +5% річних у грн, або отримати “комплімент від банку” у вигляді рюкзаку, термокружки, валізи) то Бонус к депозиту от Минфина не плюсуеться?
С сайта Минфина:
В акции не участвуют депозиты:
Размещенные в рамках проведения Банком самостоятельных акций по привлечению депозитных вкладов с выдачей подарков и выигрышей.
Нет.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
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jay2004
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Додано: Суб 22 гру, 2018 12:01
jay2004 написав: zhertovskiy написав:
Кто в курсе?
Если участвуешь в "ГАРАНТОВАНИЙ ПОДАРУНОК" (Акційна пропозиція дозволяє отримати подарунок (за оформленим вкладом у вигляді бонусу до +5% річних у грн, або отримати “комплімент від банку” у вигляді рюкзаку, термокружки, валізи) то Бонус к депозиту от Минфина не плюсуеться?
С сайта Минфина:
В акции не участвуют депозиты:
Размещенные в рамках проведения Банком самостоятельных акций по привлечению депозитных вкладов с выдачей подарков и выигрышей.
Нет.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
Это актуально?
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zhertovskiy
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Додано: Суб 22 гру, 2018 12:07
zhertovskiy написав: jay2004 написав: zhertovskiy написав:
Кто в курсе?
Если участвуешь в "ГАРАНТОВАНИЙ ПОДАРУНОК" (Акційна пропозиція дозволяє отримати подарунок (за оформленим вкладом у вигляді бонусу до +5% річних у грн, або отримати “комплімент від банку” у вигляді рюкзаку, термокружки, валізи) то Бонус к депозиту от Минфина не плюсуеться?
С сайта Минфина:
В акции не участвуют депозиты:
Размещенные в рамках проведения Банком самостоятельных акций по привлечению депозитных вкладов с выдачей подарков и выигрышей.
Нет.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
Это актуально?
Да, неделю назад проверял.
P.S. Либо GPAV89G - как вариант
.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
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jay2004
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Додано: Суб 22 гру, 2018 16:02
zhertovskiy написав:
Кто в курсе?
Если участвуешь в "ГАРАНТОВАНИЙ ПОДАРУНОК" (Акційна пропозиція дозволяє отримати подарунок (за оформленим вкладом у вигляді бонусу до +5% річних у грн, або отримати “комплімент від банку” у вигляді рюкзаку, термокружки, валізи) то Бонус к депозиту от Минфина не плюсуеться?
С сайта Минфина:
В акции не участвуют депозиты:
Размещенные в рамках проведения Банком самостоятельных акций по привлечению депозитных вкладов с выдачей подарков и выигрышей.
Сегодня открывал - есть нюанс. скажу кратко - получилось.
Подробности в Л/с , чтобы не палить контору.
PS А контору таки не спалили - только внес деньги в кассу , коротнул свет и задымилась щитовая. Принимал участие в недопущении паники , договора уже вручали пожарные - повезло. Ничче особо не сгорело - НО Дивчата трохи напугались.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Додано: Суб 22 гру, 2018 18:47
klug написав: la9 написав:
Коллеги, как лучше зайти в банк под депо (нал), что из карт открыть?
А які тут можуть бути варіанти, якщо у вас готівка? Через парадних вхід у відділення. Менеджер відкриє вам рахунок, ви його поповните через касу і тоді відкриють вам депо. Картка іменна, тому доведеться прийти по неї ще раз.
Можете ще придивитись до бонусу від мінфіна http://deposit.finance.ua/uah/universal ... #cta-steps
Пам’ятайте, що у Моно і Унівесала спільний ліміт у ФГВФО.
там кажись проблема открыть депо за 1 день если заходит "новый" предприниматель
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Додано: Нед 23 гру, 2018 15:40
Если я открываю валютный вклад, то получаю карту, пакет Премиум депозитный. Оформление бесплатно. Получаю ли я возможность бесплатно оформить страховку для выезда за границу или нужно что-то доплачивать? При открытии сберегательного счета, как происходит возврат средств. Если я выбираю возврат на карту, выплата будет с комиссией, так как это несрочный депозит?
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qwerty124
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Додано: Нед 23 гру, 2018 16:57
А как соотносятся материальные подарки (термос, кружка и т.п.) с подарками в виде повышения процентной ставки? Выпадает шесть карт, одну из них тянешь - и она оказывается либо кружкой либо +Х%? Одновременно нельзя получить и кружку и прибавку?
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Кащей
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Додано: Нед 23 гру, 2018 17:52
qwerty124 написав:
Если я открываю валютный вклад, то получаю карту, пакет Премиум депозитный. Оформление бесплатно. Получаю ли я возможность бесплатно оформить страховку для выезда за границу или нужно что-то доплачивать?
Ви отримуєте безкоштовно картку Платинум. Якщо ви хочете оформити додатковий пакет послуг, то це 2000 грн/рік, куди входить страховка і консьєрж-сервіс.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Нед 23 гру, 2018 17:57
klug
Карта чипованная, именная? При открытии сберегательного счета, как происходит возврат средств. Если я выбираю возврат на карту, пакет Премиум, выплата будет с комиссией, так как это несрочный депозит?
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qwerty124
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Додано: Нед 23 гру, 2018 20:13
Кащей написав:
А как соотносятся материальные подарки (термос, кружка и т.п.) с подарками в виде повышения процентной ставки? Выпадает шесть карт, одну из них тянешь - и она оказывается либо кружкой либо +Х%? Одновременно нельзя получить и кружку и прибавку?
На картах указаны только бонусы.
Подарки разыгрываются как-то иначе. И если я правильно помню (давно это было, месяца четыре назад), то перед розыгрышем система спрашивает, что вас интересует: бонусы или подарки?
Но лучше все правила розыгрыша уточнить у специалистов банка.
Востаннє редагувалось lubopytnaya
в Нед 23 гру, 2018 20:20, всього редагувалось 1 раз.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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