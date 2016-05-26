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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 568569570571>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 584
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
168
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
149
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
101
Всього голосів : 584
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 11:54

  zhertovskiy написав:Кто в курсе?
Если участвуешь в "ГАРАНТОВАНИЙ ПОДАРУНОК" (Акційна пропозиція дозволяє отримати подарунок (за оформленим вкладом у вигляді бонусу до +5% річних у грн, або отримати “комплімент від банку” у вигляді рюкзаку, термокружки, валізи) то Бонус к депозиту от Минфина не плюсуеться?
С сайта Минфина:
В акции не участвуют депозиты:
Размещенные в рамках проведения Банком самостоятельных акций по привлечению депозитных вкладов с выдачей подарков и выигрышей.


Нет.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1518
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Подякували: 126 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:01

  jay2004 написав:
  zhertovskiy написав:Кто в курсе?
Если участвуешь в "ГАРАНТОВАНИЙ ПОДАРУНОК" (Акційна пропозиція дозволяє отримати подарунок (за оформленим вкладом у вигляді бонусу до +5% річних у грн, або отримати “комплімент від банку” у вигляді рюкзаку, термокружки, валізи) то Бонус к депозиту от Минфина не плюсуеться?
С сайта Минфина:
В акции не участвуют депозиты:
Размещенные в рамках проведения Банком самостоятельных акций по привлечению депозитных вкладов с выдачей подарков и выигрышей.


Нет.



ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
Это актуально?
zhertovskiy
 
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Подякували: 34 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:07

  zhertovskiy написав:
  jay2004 написав:
  zhertovskiy написав:Кто в курсе?
Если участвуешь в "ГАРАНТОВАНИЙ ПОДАРУНОК" (Акційна пропозиція дозволяє отримати подарунок (за оформленим вкладом у вигляді бонусу до +5% річних у грн, або отримати “комплімент від банку” у вигляді рюкзаку, термокружки, валізи) то Бонус к депозиту от Минфина не плюсуеться?
С сайта Минфина:
В акции не участвуют депозиты:
Размещенные в рамках проведения Банком самостоятельных акций по привлечению депозитных вкладов с выдачей подарков и выигрышей.


Нет.



ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
Это актуально?


Да, неделю назад проверял.

P.S. Либо GPAV89G - как вариант :wink: .
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:02

Re: Універсал (Universal Bank)

  zhertovskiy написав:Кто в курсе?
Если участвуешь в "ГАРАНТОВАНИЙ ПОДАРУНОК" (Акційна пропозиція дозволяє отримати подарунок (за оформленим вкладом у вигляді бонусу до +5% річних у грн, або отримати “комплімент від банку” у вигляді рюкзаку, термокружки, валізи) то Бонус к депозиту от Минфина не плюсуеться?
С сайта Минфина:
В акции не участвуют депозиты:
Размещенные в рамках проведения Банком самостоятельных акций по привлечению депозитных вкладов с выдачей подарков и выигрышей.


Сегодня открывал - есть нюанс. скажу кратко - получилось.
Подробности в Л/с , чтобы не палить контору.

PS А контору таки не спалили - только внес деньги в кассу , коротнул свет и задымилась щитовая. Принимал участие в недопущении паники , договора уже вручали пожарные - повезло. Ничче особо не сгорело - НО Дивчата трохи напугались.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:47

  klug написав:
  la9 написав:Коллеги, как лучше зайти в банк под депо (нал), что из карт открыть?

А які тут можуть бути варіанти, якщо у вас готівка? Через парадних вхід у відділення. Менеджер відкриє вам рахунок, ви його поповните через касу і тоді відкриють вам депо. Картка іменна, тому доведеться прийти по неї ще раз.
Можете ще придивитись до бонусу від мінфіна http://deposit.finance.ua/uah/universal ... #cta-steps Пам’ятайте, що у Моно і Унівесала спільний ліміт у ФГВФО.

там кажись проблема открыть депо за 1 день если заходит "новый" предприниматель
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 15:40

Re: Універсал (Universal Bank)

Если я открываю валютный вклад, то получаю карту, пакет Премиум депозитный. Оформление бесплатно. Получаю ли я возможность бесплатно оформить страховку для выезда за границу или нужно что-то доплачивать? При открытии сберегательного счета, как происходит возврат средств. Если я выбираю возврат на карту, выплата будет с комиссией, так как это несрочный депозит?
qwerty124
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 16:57

А как соотносятся материальные подарки (термос, кружка и т.п.) с подарками в виде повышения процентной ставки? Выпадает шесть карт, одну из них тянешь - и она оказывается либо кружкой либо +Х%? Одновременно нельзя получить и кружку и прибавку?
Кащей
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:52

  qwerty124 написав:Если я открываю валютный вклад, то получаю карту, пакет Премиум депозитный. Оформление бесплатно. Получаю ли я возможность бесплатно оформить страховку для выезда за границу или нужно что-то доплачивать?

Ви отримуєте безкоштовно картку Платинум. Якщо ви хочете оформити додатковий пакет послуг, то це 2000 грн/рік, куди входить страховка і консьєрж-сервіс.
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 17:57

klug
Карта чипованная, именная? При открытии сберегательного счета, как происходит возврат средств. Если я выбираю возврат на карту, пакет Премиум, выплата будет с комиссией, так как это несрочный депозит?
qwerty124
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:13

  Кащей написав:А как соотносятся материальные подарки (термос, кружка и т.п.) с подарками в виде повышения процентной ставки? Выпадает шесть карт, одну из них тянешь - и она оказывается либо кружкой либо +Х%? Одновременно нельзя получить и кружку и прибавку?

На картах указаны только бонусы.
Подарки разыгрываются как-то иначе. И если я правильно помню (давно это было, месяца четыре назад), то перед розыгрышем система спрашивает, что вас интересует: бонусы или подарки?
Но лучше все правила розыгрыша уточнить у специалистов банка.
Востаннє редагувалось lubopytnaya в Нед 23 гру, 2018 20:20, всього редагувалось 1 раз.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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