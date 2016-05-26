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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 568569570571

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 584
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
168
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
149
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
101
Всього голосів : 584
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:17

Re: Універсал (Universal Bank)

  lubopytnaya написав:На картах указаны только бонусы.
Подарки разыгрываются как-то иначе.


Именно на картах у меня выпало - колонка, повербанк и термос.
Выбрал - колонка - благополучно оформил депо и курьер мне ее подвезет в течении 10 дней. Как я себе подумал - бонус на Минфине перекроет любой процент в виде надбавки.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:40

  Goodman написав: Именно на картах у меня выпало - колонка, повербанк и термос.

А Вы в отделении делали выбор?
Ведь можно дистанционно выбрать себе бонус. На сайте Универсала есть такая опция. https://www.universalbank.com.ua/lottery
Указываешь номер телефона и дату рождения. Выпадают шесть карт, вытягиваешь бонус. Причем, можно вытягивать несколько раз, но для каждой попытки нужен другой номер телефона.
Я три раза вытягивала и все три раза были бонусы к депозиту.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 22:13

Re: Універсал (Universal Bank)

  lubopytnaya написав:А Вы в отделении делали выбор?


в отделении я такого не наблюдал. Выбирал дистанционно на сайте банка.
да, Вы правы - комбинация зависит от даты рождения и номера сим карты. Перебирая номера сим карт - перебираешь призы. Колонка оказалась ближе к сердцу чем термос.
Как к гадалке сходил:
- пару щелчков мышки - > вижу у вас есть приз
- еще пару щелчков - > вижу есть регистрация на Минфине
ну и тд и тп.
кстати, депозитного договора как такового не увидел - дают некие ЗАЯВЫ в которых указываются параметры депозита и деньги вносил на 2620 одной суммой, хотя три депозита. Кокой-то банк БУДУЩЕГО.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 23:18

  Goodman написав:кстати, депозитного договора как такового не увидел - дают некие ЗАЯВЫ в которых указываются параметры депозита и деньги вносил на 2620 одной суммой, хотя три депозита. Кокой-то банк БУДУЩЕГО.

у них всегда так было и заявы и деньги сначала на текущий, а потом они их распихуют на депо
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 23:21

а платину дают на шару даже за минимальный депо 5тыс грн.?

и проверьте плиз кому не сложно - их платина участвует в LoungeKey
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 23:41

  uaprofi написав:а платину дают на шару даже за минимальный депо 5тыс грн.?

и проверьте плиз кому не сложно - их платина участвует в LoungeKey

Полноценная Платина и за 5К грн, уже 2 раза отметился в лаунжах, раз получил -50% на убере.
Заказал еще одну. Банка отличная, сотрудники стараются помочь во всем и в отделении, и дистанционно, в отличие от уже материнского тазика. Минус - ограниченный веб-банкинг, но в сравнении с тем, что было лет 5 назад, это прогресс.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 23:46

  qwerty124 написав:klug
Карта чипованная, именная? При открытии сберегательного счета, как происходит возврат средств. Если я выбираю возврат на карту, пакет Премиум, выплата будет с комиссией, так как это несрочный депозит?

Самая натуральная Платина со всеми плюшками, готовится около 5 р.дней (Киев). Выплата в течении 200 дней по окончанию депо без комиссии. В тарифах слегка заморочено, но если вчитаться,то вопросов не возникает. Да и сотрудники разжёвывают все.
Один из немногих банков, который оставляет позитивное впечатление от общения с сотрудниками в плане квалификации.
Son of Sun
 
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