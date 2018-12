Додано: Пон 24 гру, 2018 09:27

Goodman написав: lubopytnaya написав: А Вы в отделении делали выбор? А Вы в отделении делали выбор?



в отделении я такого не наблюдал. Выбирал дистанционно на сайте банка.

да, Вы правы - комбинация зависит от даты рождения и номера сим карты. Перебирая номера сим карт - перебираешь призы. Колонка оказалась ближе к сердцу чем термос.

Как к гадалке сходил:

- пару щелчков мышки - > вижу у вас есть приз

- еще пару щелчков - > вижу есть регистрация на Минфине

ну и тд и тп.

Вы в заявке на минфине и в лотерее колоночной на сайте один номер телефона указывали?