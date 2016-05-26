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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 569570571572

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 584
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
168
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
149
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
101
Всього голосів : 584
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:20

Re: Універсал (Universal Bank)

  Кащей написав:Вы в заявке на минфине и в лотерее колоночной на сайте один номер телефона указывали?


Чтобы не подымать очередную волну через 1 и i , я дал Вам пояснение в л/с.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:36

Re: Універсал (Universal Bank)

Платина полноценная
Хочу ещё одну, чтобы было 4 лаунжа - сказали можно от 1к валюты на месяц положить
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Alex_ki
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  #<1 ... 569570571572
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