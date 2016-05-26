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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 гру, 2018 12:20
Кащей написав:
Вы в заявке на минфине и в лотерее колоночной на сайте один номер телефона указывали?
Чтобы не подымать очередную волну через 1 и i , я дал Вам пояснение в л/с.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Додано: Пон 24 гру, 2018 12:36
Платина полноценная
Хочу ещё одну, чтобы было 4 лаунжа - сказали можно от 1к валюты на месяц положить
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Додано: Пон 24 гру, 2018 14:11
Alex_ki написав:
Платина полноценная
Хочу ещё одну, чтобы было 4 лаунжа - сказали можно от 1к валюты на месяц положить
Повноцінна без підключеного пакету послуг? Вы вже перевіряли?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 14:50
klug написав: Alex_ki написав:
Платина полноценная
Хочу ещё одну, чтобы было 4 лаунжа - сказали можно от 1к валюты на месяц положить
Повноцінна без підключеного пакету послуг? Вы вже перевіряли?
Почитайте для початку тарифи, що там вам не зрозуміло? Все як білий день
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Додано: Пон 24 гру, 2018 14:51
klug написав: Alex_ki написав:
Платина полноценная
Хочу ещё одну, чтобы было 4 лаунжа - сказали можно от 1к валюты на месяц положить
Повноцінна без підключеного пакету послуг? Вы вже перевіряли?
Да, гривневой пользовался, пакеты не подключал
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