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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 569570571572

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 584
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
168
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
149
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
101
Всього голосів : 584
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:20

Re: Універсал (Universal Bank)

  Кащей написав:Вы в заявке на минфине и в лотерее колоночной на сайте один номер телефона указывали?


Чтобы не подымать очередную волну через 1 и i , я дал Вам пояснение в л/с.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:36

Re: Універсал (Universal Bank)

Платина полноценная
Хочу ещё одну, чтобы было 4 лаунжа - сказали можно от 1к валюты на месяц положить
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 14:11

  Alex_ki написав:Платина полноценная
Хочу ещё одну, чтобы было 4 лаунжа - сказали можно от 1к валюты на месяц положить

Повноцінна без підключеного пакету послуг? Вы вже перевіряли?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 14:50

  klug написав:
  Alex_ki написав:Платина полноценная
Хочу ещё одну, чтобы было 4 лаунжа - сказали можно от 1к валюты на месяц положить

Повноцінна без підключеного пакету послуг? Вы вже перевіряли?

Почитайте для початку тарифи, що там вам не зрозуміло? Все як білий день
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 14:51

Re: Універсал (Universal Bank)

klug написав:
  Alex_ki написав:Платина полноценная
Хочу ещё одну, чтобы было 4 лаунжа - сказали можно от 1к валюты на месяц положить

Повноцінна без підключеного пакету послуг? Вы вже перевіряли?
Да, гривневой пользовался, пакеты не подключал
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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