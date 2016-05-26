Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 гру, 2018 12:20
Кащей написав:
Вы в заявке на минфине и в лотерее колоночной на сайте один номер телефона указывали?
Чтобы не подымать очередную волну через 1 и i , я дал Вам пояснение в л/с.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Додано: Пон 24 гру, 2018 12:36
Платина полноценная
Хочу ещё одну, чтобы было 4 лаунжа - сказали можно от 1к валюты на месяц положить
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Alex_ki
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Додано: Пон 24 гру, 2018 14:11
Alex_ki написав:
Платина полноценная
Хочу ещё одну, чтобы было 4 лаунжа - сказали можно от 1к валюты на месяц положить
Повноцінна без підключеного пакету послуг? Вы вже перевіряли?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Пон 24 гру, 2018 14:50
klug написав: Alex_ki написав:
Платина полноценная
Хочу ещё одну, чтобы было 4 лаунжа - сказали можно от 1к валюты на месяц положить
Повноцінна без підключеного пакету послуг? Вы вже перевіряли?
Почитайте для початку тарифи, що там вам не зрозуміло? Все як білий день
Son of Sun
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Додано: Пон 24 гру, 2018 14:51
klug написав: Alex_ki написав:
Платина полноценная
Хочу ещё одну, чтобы было 4 лаунжа - сказали можно от 1к валюты на месяц положить
Повноцінна без підключеного пакету послуг? Вы вже перевіряли?
Да, гривневой пользовался, пакеты не подключал
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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Додано: Пон 24 гру, 2018 16:36
lov2108 написав:
Не сотрудничал с банком больше 5 лет.
Есть только Моня.
Хочу закинуть малость валюты для участия в акции от Минфина, ну и плюс процентик вроде 5% годовых.
Или лучше с ними по гривнодепо работать?
А бонус от минфина распростроняется и на валютные вклады или только на гривневые?
практик
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Додано: Пон 24 гру, 2018 16:42
практик написав:
А бонус от минфина распростроняется и на валютные вклады или только на гривневые?
У МинФина ОТДЕЛЬНЫЕ бонусы для каждой валюты
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 24 гру, 2018 17:56
clientage написав: практик написав:
А бонус от минфина распростроняется и на валютные вклады или только на гривневые?
У МинФина ОТДЕЛЬНЫЕ бонусы для каждой валюты
Не могу их найти на сайте Минфина. Только гривневые вижу.
Кащей
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Додано: Пон 24 гру, 2018 18:02
Alex_ki написав:
Да, гривневой пользовался, пакеты не подключал
Це за кожний депо платину дають?
Пакет підключати чи непідключати - це як?
Свіжий промо від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 24 гру, 2018 18:07
Кащей написав:
Не могу их найти на сайте Минфина. Только гривневые вижу.
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/us ... #cta-steps
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 26857
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Подякував: 2142 раз.
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