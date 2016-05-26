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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 гру, 2018 18:25
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?m ... =deposlist
Кащей написав: clientage написав: практик написав:
А бонус от минфина распростроняется и на валютные вклады или только на гривневые?
У МинФина ОТДЕЛЬНЫЕ бонусы для каждой валюты
Не могу их найти на сайте Минфина. Только гривневые вижу.
На этой странице можно выбрать любую валюту.
Жадность и Отвага!
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