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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 гру, 2018 18:25
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?m ... =deposlist
Кащей написав: clientage написав: практик написав:
А бонус от минфина распростроняется и на валютные вклады или только на гривневые?
У МинФина ОТДЕЛЬНЫЕ бонусы для каждой валюты
Не могу их найти на сайте Минфина. Только гривневые вижу.
На этой странице можно выбрать любую валюту.
Жадность и Отвага!
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Додано: Пон 24 гру, 2018 20:21
Квесторе_поверніться написав: Alex_ki написав:
Да, гривневой пользовался, пакеты не подключал
Це за кожний депо платину дають?
Пакет підключати чи непідключати - це як?
За кожен валідний депозит (>5K грн. або 1К USD, або EUR) така картка.
Пакет за 2К грн. - якщо вам потрібний консьєрж і страхування.
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Додано: Вів 25 гру, 2018 01:24
По платине снимают 15 грн в месяц. Даже в минус заходят.
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Додано: Вів 25 гру, 2018 01:56
g2v
За что? За неактивный счет?
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qwerty124
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Додано: Вів 25 гру, 2018 05:58
qwerty124 написав:
За что? За неактивный счет?
Здесь 90% разговора за Платину из Пакета ДЕПОЗИТНЫЙ,
Есть там тарифы по 15 грн , но нужно произвести осмысленные платные действия, чтобы попасть на те 15 грн.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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