RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 570571572573

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 584
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
168
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
149
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
101
Всього голосів : 584
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 18:25

  Кащей написав:
clientage написав:
  практик написав:А бонус от минфина распростроняется и на валютные вклады или только на гривневые?

У МинФина ОТДЕЛЬНЫЕ бонусы для каждой валюты
Не могу их найти на сайте Минфина. Только гривневые вижу.

https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?m ... =deposlist
На этой странице можно выбрать любую валюту.

Зображення
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3599
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1153 раз.
Подякували: 425 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 20:21

  Квесторе_поверніться написав:
  Alex_ki написав:Да, гривневой пользовался, пакеты не подключал

Це за кожний депо платину дають?
Пакет підключати чи непідключати - це як?

За кожен валідний депозит (>5K грн. або 1К USD, або EUR) така картка.
Пакет за 2К грн. - якщо вам потрібний консьєрж і страхування.
Son of Sun
 
Повідомлень: 319
З нами з: 25.04.14
Подякував: 89 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 01:24

По платине снимают 15 грн в месяц. Даже в минус заходят.
g2v
 
Повідомлень: 37
З нами з: 16.07.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 01:56

g2v
За что? За неактивный счет?
qwerty124
 
Повідомлень: 237
З нами з: 17.10.12
Подякував: 11 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 05:58

Re: Універсал (Universal Bank)

  qwerty124 написав:За что? За неактивный счет?


Здесь 90% разговора за Платину из Пакета ДЕПОЗИТНЫЙ,
Есть там тарифы по 15 грн , но нужно произвести осмысленные платные действия, чтобы попасть на те 15 грн.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2740
З нами з: 23.11.14
Подякував: 584 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 07:43

Если имеешь карту Монобанка, то вроде добавляют 0,25% к ставке. Если карты нет, есть возможность оформить ее прямо в отделении Универсала при оформлении депозита? Или только через скачивание приложения и подачу заявки на карту через него?
candidat
 
Повідомлень: 482
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 08:21

  candidat написав:Если имеешь карту Монобанка, то вроде добавляют 0,25% к ставке. Если карты нет, есть возможность оформить ее прямо в отделении Универсала при оформлении депозита? Или только через скачивание приложения и подачу заявки на карту через него?

У мене вже була карта від Монобанка, коли оформляв депо. Але вона не знадобилася. Менеджер відкрила Платинум і добавила +0,25% до ставки.
Промокод: LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
KIM30
 
Повідомлень: 5388
З нами з: 12.11.09
Подякував: 940 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 570571572573
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: aliksey, Flamingo, Google Feedfetcher, kreuz і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3331, 3332, 3333
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33324 4105660
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 гру, 2018 23:13
octopus
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 14, 15, 16
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
155 18837
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 гру, 2018 20:09
VLADPn
ВиЭс Банк (Фольксбанк) VS Bank 1 ... 5, 6, 7
Anonymous » Сер 04 бер, 2009 18:59
68 39016
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 жов, 2018 19:48
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65678)
25.12.2018 09:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.