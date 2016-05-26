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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 571572573574

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 584
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
168
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
149
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
101
Всього голосів : 584
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 12:54

  candidat написав:Если имеешь карту Монобанка, то вроде добавляют 0,25% к ставке. Если карты нет, есть возможность оформить ее прямо в отделении Универсала при оформлении депозита? Или только через скачивание приложения и подачу заявки на карту через него?

Если у клиента нет никаких карт, то в отделении насильственным путем ему добавляют +0,25% к депозиту и оформляют Платину.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:01

  Квесторе_поверніться написав:
  Goodman написав:
  qwerty124 написав:За что? За неактивный счет?


Здесь 90% разговора за Платину из Пакета ДЕПОЗИТНЫЙ,
Есть там тарифы по 15 грн , но нужно произвести осмысленные платные действия, чтобы попасть на те 15 грн.

А конретизувати можна, якщо не секрет?

Тарифы: https://www.universalbank.com.ua/storag ... 102018.pdf
Смотрите п.10 Списання коштів
и п.12 Видача готівкових коштів
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:09

Lubopytnaya, дякую. Буду опрацьовувать.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:17

Re: Універсал (Universal Bank)

Не получится ли так, что телефон, указанный на сайте Универсала при розыгрыше, уже нельзя будет использовать для открытия депо с бонусом от Минфина? Даже если от приза отказался. На каком этапе номер телефона теряет девственность с точки зрения возможности получить бонус от Минфина - ввод на странице розыгрыша подарков на сайте Универсала, ответ оператору банка при обзвоне, высказанное этому оператору согласие на открытие депо с подарком и запись на прием в отделение, заключение депозитного договора и внос денег?
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:49

  Кащей написав:Не получится ли так, что телефон, указанный на сайте Универсала при розыгрыше, уже нельзя будет использовать для открытия депо с бонусом от Минфина? Даже если от приза отказался. На каком этапе номер телефона теряет девственность с точки зрения возможности получить бонус от Минфина - ввод на странице розыгрыша подарков на сайте Универсала, ответ оператору банка при обзвоне, высказанное этому оператору согласие на открытие депо с подарком и запись на прием в отделение, заключение депозитного договора и внос денег?

Самое надежное, это открыть на Минфине новую заявку с другим номером телефона и с другой электронной почтой. ФИО менять не надо.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:59

Re: Універсал (Universal Bank)

На сайте банка нет ни ФИО ни имейла, только ДР и телефон.
Кащей
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