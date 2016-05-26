Если у клиента нет никаких карт, то в отделении насильственным путем ему добавляют +0,25% к депозиту и оформляют Платину.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 гру, 2018 12:54
Если у клиента нет никаких карт, то в отделении насильственным путем ему добавляют +0,25% к депозиту и оформляют Платину.
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:01
Тарифы:
Смотрите п.10 Списання коштів
и п.12 Видача готівкових коштів
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:09
Lubopytnaya, дякую. Буду опрацьовувать.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:17
Re: Універсал (Universal Bank)
Не получится ли так, что телефон, указанный на сайте Универсала при розыгрыше, уже нельзя будет использовать для открытия депо с бонусом от Минфина? Даже если от приза отказался. На каком этапе номер телефона теряет девственность с точки зрения возможности получить бонус от Минфина - ввод на странице розыгрыша подарков на сайте Универсала, ответ оператору банка при обзвоне, высказанное этому оператору согласие на открытие депо с подарком и запись на прием в отделение, заключение депозитного договора и внос денег?
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:49
Самое надежное, это открыть на Минфине новую заявку с другим номером телефона и с другой электронной почтой. ФИО менять не надо.
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:59
Re: Універсал (Universal Bank)
На сайте банка нет ни ФИО ни имейла, только ДР и телефон.
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