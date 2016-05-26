Додано: Вів 25 гру, 2018 16:16

Доброго всем коллеги, не насилуйте себе головы, потому как в отделении сотрудники сами предлагают, испытать судьбу по поводу выиграша, более повышенной ставки например 3% или 5% по этим 6 картам, может повезёт переплюнуть минфин. А для тех у кого вклад заканчивается вот в эти вот дни, они просто предлагают продлить его с добавлением 2% автоматом к 18, чтобы те даже не минфинились. Так что ни телефон, ни ФИО человека не играют никакой роли потому как при проверке узнают получил ли человек кружку, или ставку отличную от самой депозитной программы банка.

Так что тот пункт который указала коллега Любопытная, спасибо ей за это, имеет всего 3 важных и самых главных слова, и они последние, остальное вода.