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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 572573574575>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 584
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
168
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
149
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
101
Всього голосів : 584
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 12:54

  candidat написав:Если имеешь карту Монобанка, то вроде добавляют 0,25% к ставке. Если карты нет, есть возможность оформить ее прямо в отделении Универсала при оформлении депозита? Или только через скачивание приложения и подачу заявки на карту через него?

Если у клиента нет никаких карт, то в отделении насильственным путем ему добавляют +0,25% к депозиту и оформляют Платину.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:01

  Квесторе_поверніться написав:
  Goodman написав:
  qwerty124 написав:За что? За неактивный счет?


Здесь 90% разговора за Платину из Пакета ДЕПОЗИТНЫЙ,
Есть там тарифы по 15 грн , но нужно произвести осмысленные платные действия, чтобы попасть на те 15 грн.

А конретизувати можна, якщо не секрет?

Тарифы: https://www.universalbank.com.ua/storag ... 102018.pdf
Смотрите п.10 Списання коштів
и п.12 Видача готівкових коштів
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:09

Lubopytnaya, дякую. Буду опрацьовувать.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:17

Re: Універсал (Universal Bank)

Не получится ли так, что телефон, указанный на сайте Универсала при розыгрыше, уже нельзя будет использовать для открытия депо с бонусом от Минфина? Даже если от приза отказался. На каком этапе номер телефона теряет девственность с точки зрения возможности получить бонус от Минфина - ввод на странице розыгрыша подарков на сайте Универсала, ответ оператору банка при обзвоне, высказанное этому оператору согласие на открытие депо с подарком и запись на прием в отделение, заключение депозитного договора и внос денег?
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:49

  Кащей написав:Не получится ли так, что телефон, указанный на сайте Универсала при розыгрыше, уже нельзя будет использовать для открытия депо с бонусом от Минфина? Даже если от приза отказался. На каком этапе номер телефона теряет девственность с точки зрения возможности получить бонус от Минфина - ввод на странице розыгрыша подарков на сайте Универсала, ответ оператору банка при обзвоне, высказанное этому оператору согласие на открытие депо с подарком и запись на прием в отделение, заключение депозитного договора и внос денег?

Самое надежное, это открыть на Минфине новую заявку с другим номером телефона и с другой электронной почтой. ФИО менять не надо.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:59

Re: Універсал (Universal Bank)

На сайте банка нет ни ФИО ни имейла, только ДР и телефон.
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:46

Re: Універсал (Universal Bank)

  lubopytnaya написав:Самое надежное, это открыть на Минфине новую заявку с другим номером телефона и с другой электронной почтой. ФИО менять не надо.


Не нужно недооценивать партнеров.
Достаточно выбрать "схему" , и в лодку сесть ( бонуснуться от Минфина) и рыбки сьесть(побаловать подарочком). Чаривницы с Универсала обладают даром видеть прошлое.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:52

  Кащей написав:На сайте банка нет ни ФИО ни имейла, только ДР и телефон.

Я имела ввиду не сайт банка, а Минфин.
Банку-то вообще по барабану все посторонние выплаты Вам.
А вот Минфину не все равно.
Если у Вас в заявке Минфина будет указан ваш финансовый телефон, используемый в Универсале, то Минфин имеет возможность по номеру телефона проверить, не участвовал ли Вы в банковской акции.
После чего Минфин имеет все основания не выплатить Вам бонус в соответствии с пунктом "В акции не участвуют депозиты, размещенные в рамках проведения Банком самостоятельных акций по привлечению депозитных вкладов с выдачей подарков и выигрышей"
Вы, конечно, можете апеллировать, что от банковского бонуса Вы отказались. Но чем морочить себе голову, легче открыть заявку с другим номером телефона и другой эл.почтой.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 16:16

Re: Універсал (Universal Bank)

Доброго всем коллеги, не насилуйте себе головы, потому как в отделении сотрудники сами предлагают, испытать судьбу по поводу выиграша, более повышенной ставки например 3% или 5% по этим 6 картам, может повезёт переплюнуть минфин. А для тех у кого вклад заканчивается вот в эти вот дни, они просто предлагают продлить его с добавлением 2% автоматом к 18, чтобы те даже не минфинились. Так что ни телефон, ни ФИО человека не играют никакой роли потому как при проверке узнают получил ли человек кружку, или ставку отличную от самой депозитной программы банка.
Так что тот пункт который указала коллега Любопытная, спасибо ей за это, имеет всего 3 важных и самых главных слова, и они последние, остальное вода.
БОБЁР
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 16:41

БОБЁР Для денег нет понятия "может повезет".
Всех денег не заработать - но железно покормиться Минфином и подарочком вполне реально.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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