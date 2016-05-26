Кащей написав:На сайте банка нет ни ФИО ни имейла, только ДР и телефон.
Я имела ввиду не сайт банка, а Минфин. Банку-то вообще по барабану все посторонние выплаты Вам. А вот Минфину не все равно. Если у Вас в заявке Минфина будет указан ваш финансовый телефон, используемый в Универсале, то Минфин имеет возможность по номеру телефона проверить, не участвовал ли Вы в банковской акции. После чего Минфин имеет все основания не выплатить Вам бонус в соответствии с пунктом "В акции не участвуют депозиты, размещенные в рамках проведения Банком самостоятельных акций по привлечению депозитных вкладов с выдачей подарков и выигрышей" Вы, конечно, можете апеллировать, что от банковского бонуса Вы отказались. Но чем морочить себе голову, легче открыть заявку с другим номером телефона и другой эл.почтой.
то есть, вы свои три карты тянули на одни три телефона, но чернопятничную заявку от Минфина оформили на другой, четвёртый?