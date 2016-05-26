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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 572573574575

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 584
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
168
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
149
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
101
Всього голосів : 584
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 17:09

Re: Універсал (Universal Bank)

lubopytnaya написав:
  Кащей написав:На сайте банка нет ни ФИО ни имейла, только ДР и телефон.

Я имела ввиду не сайт банка, а Минфин.
Банку-то вообще по барабану все посторонние выплаты Вам.
А вот Минфину не все равно.
Если у Вас в заявке Минфина будет указан ваш финансовый телефон, используемый в Универсале, то Минфин имеет возможность по номеру телефона проверить, не участвовал ли Вы в банковской акции.
После чего Минфин имеет все основания не выплатить Вам бонус в соответствии с пунктом "В акции не участвуют депозиты, размещенные в рамках проведения Банком самостоятельных акций по привлечению депозитных вкладов с выдачей подарков и выигрышей"
Вы, конечно, можете апеллировать, что от банковского бонуса Вы отказались. Но чем морочить себе голову, легче открыть заявку с другим номером телефона и другой эл.почтой.
то есть, вы свои три карты тянули на одни три телефона, но чернопятничную заявку от Минфина оформили на другой, четвёртый?
Кащей
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  #<1 ... 572573574575
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