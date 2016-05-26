Додано: Вів 25 гру, 2018 17:42

Кащей

Т.е. если я оформлю заявку на минфине и оформлю в универсале депо на 6 мес с +1%, то мне не выплатит минфин анонсированный бонус 1.25%? Верно?

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