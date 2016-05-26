Кащей написав:На сайте банка нет ни ФИО ни имейла, только ДР и телефон.
Я имела ввиду не сайт банка, а Минфин. Банку-то вообще по барабану все посторонние выплаты Вам. А вот Минфину не все равно. Если у Вас в заявке Минфина будет указан ваш финансовый телефон, используемый в Универсале, то Минфин имеет возможность по номеру телефона проверить, не участвовал ли Вы в банковской акции. После чего Минфин имеет все основания не выплатить Вам бонус в соответствии с пунктом "В акции не участвуют депозиты, размещенные в рамках проведения Банком самостоятельных акций по привлечению депозитных вкладов с выдачей подарков и выигрышей" Вы, конечно, можете апеллировать, что от банковского бонуса Вы отказались. Но чем морочить себе голову, легче открыть заявку с другим номером телефона и другой эл.почтой.
то есть, вы свои три карты тянули на одни три телефона, но чернопятничную заявку от Минфина оформили на другой, четвёртый?
потому как при проверке узнают получил ли человек кружку, или ставку отличную от самой депозитной программы банка.
Так вот и любопытно было бы узнать, что для проверяющих "получил". Меня тоже терзают сомнения, как и Любопытную. Минфин выплачивает же не свое, а часть того, что ему выплатит банк за привлечение клиента. А банку далеко не по барабану. Банк может не захотеть выплачивать Минфину по телефончику, который попал к нему в базу через заполнение формы на сайте банка, пусть даже никаких призов этот телефончик фактически не получал.
Кащей написав:то есть, вы свои три карты тянули на одни три телефона, но чернопятничную заявку от Минфина оформили на другой, четвёртый?
Чернопятничную заявку я оформила на один из этих трех телефонов, т.к. у меня стопроцентное алиби Акция "Черная пятница" применялась исключительно для депозитов сроком на 3 месяца. Не больше, не меньше. А бонусы по картам действуют только лишь для депозитов на срок не менее 6-ти месяцев.