Додано: Вів 25 гру, 2018 19:57

потому как при проверке узнают получил ли человек кружку, или ставку отличную от самой депозитной программы банка.

Так вот и любопытно было бы узнать, что для проверяющих "получил". Меня тоже терзают сомнения, как и Любопытную. Минфин выплачивает же не свое, а часть того, что ему выплатит банк за привлечение клиента. А банку далеко не по барабану. Банк может не захотеть выплачивать Минфину по телефончику, который попал к нему в базу через заполнение формы на сайте банка, пусть даже никаких призов этот телефончик фактически не получал.





Уважаемые, коллеги Любопытная и Кащей, мне очень сложно будет развеять Ваши сомнения и опасения касательно этого вопроса, ну по крайней мере сегодня, потому как по тексту видно, что мы все сегодня очень устали. В связи с тем что простые русские слова получил и разместил кажутся в этот праздничный день очень сложными, я предлагаю завтра связаться с минфином (я это сделаю сам) и поставить сотрудников перед фактом может ли номер телефона, который клиент засветил на сайте банка при розыгрыше приза, лишить его и самого приза от банка, и бонуса от минфина. На мой взгляд мы зарапортовались, вместо того чтобы просто ещё раз прочитать что написано русским по белому