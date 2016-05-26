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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 572573574575

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 584
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
168
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
149
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
101
Всього голосів : 584
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 17:09

Re: Універсал (Universal Bank)

lubopytnaya написав:
  Кащей написав:На сайте банка нет ни ФИО ни имейла, только ДР и телефон.

Я имела ввиду не сайт банка, а Минфин.
Банку-то вообще по барабану все посторонние выплаты Вам.
А вот Минфину не все равно.
Если у Вас в заявке Минфина будет указан ваш финансовый телефон, используемый в Универсале, то Минфин имеет возможность по номеру телефона проверить, не участвовал ли Вы в банковской акции.
После чего Минфин имеет все основания не выплатить Вам бонус в соответствии с пунктом "В акции не участвуют депозиты, размещенные в рамках проведения Банком самостоятельных акций по привлечению депозитных вкладов с выдачей подарков и выигрышей"
Вы, конечно, можете апеллировать, что от банковского бонуса Вы отказались. Но чем морочить себе голову, легче открыть заявку с другим номером телефона и другой эл.почтой.
то есть, вы свои три карты тянули на одни три телефона, но чернопятничную заявку от Минфина оформили на другой, четвёртый?

потому как при проверке узнают получил ли человек кружку, или ставку отличную от самой депозитной программы банка.
Так вот и любопытно было бы узнать, что для проверяющих "получил". Меня тоже терзают сомнения, как и Любопытную. Минфин выплачивает же не свое, а часть того, что ему выплатит банк за привлечение клиента. А банку далеко не по барабану. Банк может не захотеть выплачивать Минфину по телефончику, который попал к нему в базу через заполнение формы на сайте банка, пусть даже никаких призов этот телефончик фактически не получал.
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 17:42

Кащей
Т.е. если я оформлю заявку на минфине и оформлю в универсале депо на 6 мес с +1%, то мне не выплатит минфин анонсированный бонус 1.25%? Верно?
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 17:55

  Кащей написав:то есть, вы свои три карты тянули на одни три телефона, но чернопятничную заявку от Минфина оформили на другой, четвёртый?

Чернопятничную заявку я оформила на один из этих трех телефонов, т.к. у меня стопроцентное алиби :D
Акция "Черная пятница" применялась исключительно для депозитов сроком на 3 месяца. Не больше, не меньше.
А бонусы по картам действуют только лишь для депозитов на срок не менее 6-ти месяцев.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 18:12

Re: Універсал (Universal Bank)

Т.е. если я оформлю заявку на минфине и оформлю в универсале депо на 6 мес с +1%, то мне не выплатит минфин анонсированный бонус 1.25%? Верно?
Если +1% - это добавочный процент от Универсала в рамках проводимой им акции, то, конечно, Минфин ничего не выплатит. Универсал же не дурак два раза платить за одно и то же.
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 19:57

Re: Універсал (Universal Bank)

потому как при проверке узнают получил ли человек кружку, или ставку отличную от самой депозитной программы банка.
Так вот и любопытно было бы узнать, что для проверяющих "получил". Меня тоже терзают сомнения, как и Любопытную. Минфин выплачивает же не свое, а часть того, что ему выплатит банк за привлечение клиента. А банку далеко не по барабану. Банк может не захотеть выплачивать Минфину по телефончику, который попал к нему в базу через заполнение формы на сайте банка, пусть даже никаких призов этот телефончик фактически не получал.


Уважаемые, коллеги Любопытная и Кащей, мне очень сложно будет развеять Ваши сомнения и опасения касательно этого вопроса, ну по крайней мере сегодня, потому как по тексту видно, что мы все сегодня очень устали. В связи с тем что простые русские слова получил и разместил кажутся в этот праздничный день очень сложными, я предлагаю завтра связаться с минфином (я это сделаю сам) и поставить сотрудников перед фактом может ли номер телефона, который клиент засветил на сайте банка при розыгрыше приза, лишить его и самого приза от банка, и бонуса от минфина. На мой взгляд мы зарапортовались, вместо того чтобы просто ещё раз прочитать что написано русским по белому
БОБЁР
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 20:32

Re: Універсал (Universal Bank)

  Кащей написав:Универсал же не дурак два раза платить за одно и то же.


Там совсем другая схема и другая тема.
Есть генератор, исполнитель и спонсор промоакции Бонус к депозиту.
Они все разные , никто ничего никому не платит.
Акция действует - действуйте и не заморачивайтесь.

  БОБЁР написав:я предлагаю завтра связаться с минфином (

Там только утвержденные речевые диалоги. Вам просто зацитируют правила с сайта и все. Вам нужна "сказка на ночь" ?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 23:14

Re: Універсал (Universal Bank)

  БОБЁР написав:я предлагаю завтра связаться с минфином (я это сделаю сам)


бонус до мінфіну і сьогодін працював (по телефону відповідав на питання і т.д)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 01:52

  Goodman написав:
  qwerty124 написав:За что? За неактивный счет?


Здесь 90% разговора за Платину из Пакета ДЕПОЗИТНЫЙ,
Есть там тарифы по 15 грн , но нужно произвести осмысленные платные действия, чтобы попасть на те 15 грн.


Деньги упали с депозита на платину карту. Спецом снял в банкомате универсала под 0.итог:-15 грн. в конце месяца. Никакого безнала. Никаких снятие в чужих банкоматах.
g2v
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 06:15

g2v

Значит понятие "200 дней" работает независимо от срока последней неплатной операции.
осталось дописать внизу тарифа:

За что именно банк будет взимать с меня комиссию?
Комиссия — это стоимость обслуживания Вашего пакета услуг В эту сумму (в зависимости от пакета) могут входить:

бла -бла-бла

По отдельности данные услуги стоят дороже. Приобретая пакет услуг, Вы экономите свои средства. 8)
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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