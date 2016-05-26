RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 573574575576

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 584
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
168
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
149
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
101
Всього голосів : 584
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:20

  Goodman написав:Значит понятие "200 дней" работает независимо от срока последней неплатной операции.
По отдельности данные услуги стоят дороже. Приобретая пакет услуг, Вы экономите свои средства.

Вот так и знала!
Ведь спрашивала здесь две недели назад:
  lubopytnaya написав:В Универсале сейчас так же, как и раньше, при открытии депозита обязательно привязывают платные счета и другие платные услуги?
Или уже одумались и теперь депозиты открывают без дополнительных поборов?

Мне радостно ответили:
  Son of Sun написав:То было при греках. Сейчас даж карточки нашару раздают при выполнении несложных условий
  Teo написав:Поборов нет.

А по факту оказывается, что Универсал как драл всякие комиссии на ровном месте, так и продолжает драть.

Рассказывайте теперь, что это за понятие "200 дней"? И как от него избавиться?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3609
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1153 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 573574575576
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, ishvara, kostya77, KVV, vollena71 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3332, 3333, 3334
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33339 4107215
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 гру, 2018 08:38
v-m-
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 14, 15, 16
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
155 18879
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 гру, 2018 20:09
VLADPn
ВиЭс Банк (Фольксбанк) VS Bank 1 ... 5, 6, 7
Anonymous » Сер 04 бер, 2009 18:59
68 39035
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 жов, 2018 19:48
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65728)
26.12.2018 12:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.