Goodman написав:
Значит понятие "200 дней" работает независимо от срока последней неплатной операции.
По отдельности данные услуги стоят дороже. Приобретая пакет услуг, Вы экономите свои средства.
Вот так и знала!
Ведь спрашивала здесь две недели назад:
lubopytnaya написав:
В Универсале сейчас так же, как и раньше, при открытии депозита обязательно привязывают платные счета и другие платные услуги?
Или уже одумались и теперь депозиты открывают без дополнительных поборов?
Мне радостно ответили:
Son of Sun написав:
То было при греках. Сейчас даж карточки нашару раздают при выполнении несложных условий
Teo написав:
Поборов нет.
А по факту оказывается, что Универсал как драл всякие комиссии на ровном месте, так и продолжает драть.
Рассказывайте теперь, что это за понятие "200 дней"? И как от него избавиться?