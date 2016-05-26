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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 573574575576

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 584
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
168
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
149
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
101
Всього голосів : 584
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:20

  Goodman написав:Значит понятие "200 дней" работает независимо от срока последней неплатной операции.
По отдельности данные услуги стоят дороже. Приобретая пакет услуг, Вы экономите свои средства.

Вот так и знала!
Ведь спрашивала здесь две недели назад:
  lubopytnaya написав:В Универсале сейчас так же, как и раньше, при открытии депозита обязательно привязывают платные счета и другие платные услуги?
Или уже одумались и теперь депозиты открывают без дополнительных поборов?

Мне радостно ответили:
  Son of Sun написав:То было при греках. Сейчас даж карточки нашару раздают при выполнении несложных условий
  Teo написав:Поборов нет.

А по факту оказывается, что Универсал как драл всякие комиссии на ровном месте, так и продолжает драть.

Рассказывайте теперь, что это за понятие "200 дней"? И как от него избавиться?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 13:23

  lubopytnaya написав:
  Goodman написав:Значит понятие "200 дней" работает независимо от срока последней неплатной операции.
Рассказывайте теперь, что это за понятие "200 дней"? И как от него избавиться?

Как мне сказали в отделении, в течении 200 дней со дня окончания сумму депозита и %% по нему снимаешь с нулевой комиссией.
В тарифах все исключения расписаны, остальное - 1%.
Есть также вариант через ощадник все снять, но там должны минимум отлежаться 14 дней.
Это если сугубо на универсале зациклиться. Если выводить на другие банки, то вариантов множество.
Son of Sun
 
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  #<1 ... 573574575576
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