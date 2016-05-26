lubopytnaya написав: Goodman написав:
Значит понятие "200 дней" работает независимо от срока последней неплатной операции.
Рассказывайте теперь, что это за понятие "200 дней"? И как от него избавиться?
Как мне сказали в отделении, в течении 200 дней со дня окончания сумму депозита и %% по нему снимаешь с нулевой комиссией.
В тарифах все исключения расписаны, остальное - 1%.
Есть также вариант через ощадник все снять, но там должны минимум отлежаться 14 дней.
Это если сугубо на универсале зациклиться. Если выводить на другие банки, то вариантов множество.