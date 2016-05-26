Goodman написав:Значит понятие "200 дней" работает независимо от срока последней неплатной операции. По отдельности данные услуги стоят дороже. Приобретая пакет услуг, Вы экономите свои средства.
Вот так и знала! Ведь спрашивала здесь две недели назад:
lubopytnaya написав:В Универсале сейчас так же, как и раньше, при открытии депозита обязательно привязывают платные счета и другие платные услуги? Или уже одумались и теперь депозиты открывают без дополнительных поборов?
Мне радостно ответили:
Son of Sun написав:То было при греках. Сейчас даж карточки нашару раздают при выполнении несложных условий
Teo написав:Поборов нет.
А по факту оказывается, что Универсал как драл всякие комиссии на ровном месте, так и продолжает драть.
Рассказывайте теперь, что это за понятие "200 дней"? И как от него избавиться?
Goodman написав:Значит понятие "200 дней" работает независимо от срока последней неплатной операции. Рассказывайте теперь, что это за понятие "200 дней"? И как от него избавиться?
Как мне сказали в отделении, в течении 200 дней со дня окончания сумму депозита и %% по нему снимаешь с нулевой комиссией. В тарифах все исключения расписаны, остальное - 1%. Есть также вариант через ощадник все снять, но там должны минимум отлежаться 14 дней. Это если сугубо на универсале зациклиться. Если выводить на другие банки, то вариантов множество.
Я пока не вкладчик здесь. Присматриваюсь. Но есть версия по поводу 15 грн. Может это на так называемые "старые деньги"? В январе вы получили 220 грн процентов. 200 сняли. Потом по 300 получаете и снимаете. Через 200 дней на этот кусочек 20 грн уже комиссия.
Доброго коллеги, только что, на гарячей таки подтвердили, что по платине есть комиссия 15 грн, за каждый месяц, таким образом 12*15=180 за год обязательного платежа, ну и 200 дней самособой. Да и касательно минфина как и обещал таки добил эту тему до конца спасибо коллегам Кащею и Любопытной, с утра девочка ходила к руководству, и уточняла вопрос употребления телефона и на сайте банка и на сайте минфина, после чего очень сильно просила меня сделать дополнительную заявку на Универсал, хоть с указанием домашнего номера своего либо хоть домашнего номера соседа по подъезду, чисто для формальности как она меня уверяла, насколько я понял им попросту лень проверять все эти подарки, и они тупо режут номера, совместно с базой Универсала. Так что вышеупомянутые коллеги были 100% правы, и последний пункт Минфина с тремя вчерашними словами просто воздух и ничего не значят. Спасибо за внимание
БОБЁР написав:комиссия 15 грн, за каждый месяц, таким образом 12*15=180 за год
В тарифах не видно...де лежать ті 15 грн?
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БОБЁР написав:комиссия 15 грн, за каждый месяц, таким образом 12*15=180 за год
В тарифах не видно...де лежать ті 15 грн?
Ніде не видно. Просто знімають і все. Погано те що заганяють карту в мінус.
То є бізобразіє...шо там Комса витворяє?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.