Додано: Сер 26 гру, 2018 16:02

Доброго коллеги, только что, на гарячей таки подтвердили, что по платине есть комиссия 15 грн, за каждый месяц, таким образом 12*15=180 за год обязательного платежа, ну и 200 дней самособой.

Да и касательно минфина как и обещал таки добил эту тему до конца спасибо коллегам Кащею и Любопытной, с утра девочка ходила к руководству, и уточняла вопрос употребления телефона и на сайте банка и на сайте минфина, после чего очень сильно просила меня сделать дополнительную заявку на Универсал, хоть с указанием домашнего номера своего либо хоть домашнего номера соседа по подъезду, чисто для формальности как она меня уверяла, насколько я понял им попросту лень проверять все эти подарки, и они тупо режут номера, совместно с базой Универсала. Так что вышеупомянутые коллеги были 100% правы, и последний пункт Минфина с тремя вчерашними словами просто воздух и ничего не значят. Спасибо за внимание