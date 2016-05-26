Це схоже на одна баба сказала. Аргументи на 15грн. були?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 гру, 2018 16:50
Додано: Сер 26 гру, 2018 16:53
Слід цидулу тоді писати про помилкове списання...щоб повернули взад.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 26 гру, 2018 16:56
Додано: Сер 26 гру, 2018 17:27
Re: Універсал (Universal Bank)
Коллеги, когда я звонил и спрашивал то чётко называл пакет платины по депозитному тарифу.
Додано: Сер 26 гру, 2018 17:28
Не припускаєте що студенти байок Вам нарозповідали?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 26 гру, 2018 17:38
Може, це студент нам тут байки розповідає.
Взагалі, якесь неподобство: дві картки на руках, на третю чекаю, всі платини під депо, а банк бере і не нараховує 30 грн. (15грн.*2)! По одній вже майже все використано (менше 15грн. на рахунку), в нуль не загнали!
Треба набрати в call, щоб виправили цю дискримінацію.
Виявився "недолік": між своїми рахунками гроші ходять хвилин 5, звик, що в інших банках миттєво.
PS Зняттям налу не займався...
Востаннє редагувалось Son of Sun в Сер 26 гру, 2018 17:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 26 гру, 2018 17:44
Додано: Сер 26 гру, 2018 18:08
Бобер, вы же понимаете, что получить разный ответ вы можете в зависимости от поставленного вопроса. Если вы спросили: "Есть ли какая-либо плата в размере 15 грн. по такому-то тарифу", то высока вероятность, чтобы вас не огорчать в будущем, что ответят: "Да, есть плата 15 грн. по операциях по счету\карте".
А чтобы не подпадать под эти 15грн., просто читайте тарифы внимательно, здесь детитесь мыслями, вопросами и вы их избежите.
Из моего опыта общения с банкой: два месяца с двумя картами - снято 0 грн. Кеш еще не снимал, но сказали, что если средства с депозитов, то в течении 200 дней при снятии нет комиссии (о чем и говорит п.12.2).
По одному счету\карте уже нечего снимать, потому не смогу проверить. Если же пополню, то, естественно, что за такую операцию при снятии заплачу банку 15 грн. комиссии.
Вполне вероятно, что был микс денег с депо и денег, пополненных через банкомет\кассу\р2р\сеп, вот тогда и может быть попадание на указанные выше 15 грн. при снятии средств.
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