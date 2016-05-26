Додано: Сер 26 гру, 2018 18:08

БОБЁР написав: Коллеги, когда я звонил и спрашивал то чётко называл пакет платины по депозитному тарифу. Коллеги, когда я звонил и спрашивал то чётко называл пакет платины по депозитному тарифу.

Бобер, вы же понимаете, что получить разный ответ вы можете в зависимости от поставленного вопроса. Если вы спросили: "Есть ли какая-либо плата в размере 15 грн. по такому-то тарифу", то высока вероятность, чтобы вас не огорчать в будущем, что ответят: "Да, есть плата 15 грн. по операциях по счету\карте".А чтобы не подпадать под эти 15грн., просто читайте тарифы внимательно, здесь детитесь мыслями, вопросами и вы их избежите.Из моего опыта общения с банкой: два месяца с двумя картами - снято 0 грн. Кеш еще не снимал, но сказали, что если средства с депозитов, то в течении 200 дней при снятии нет комиссии (о чем и говорит п.12.2).По одному счету\карте уже нечего снимать, потому не смогу проверить. Если же пополню, то, естественно, что за такую операцию при снятии заплачу банку 15 грн. комиссии.Вполне вероятно, что был микс денег с депо и денег, пополненных через банкомет\кассу\р2р\сеп, вот тогда и может быть попадание на указанные выше 15 грн. при снятии средств.