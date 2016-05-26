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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 575576577578>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 584
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
168
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
149
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
101
Всього голосів : 584
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 16:50

  g2v написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  БОБЁР написав:комиссия 15 грн, за каждый месяц, таким образом 12*15=180 за год

В тарифах не видно...де лежать ті 15 грн?

Ніде не видно. Просто знімають і все. Погано те що заганяють карту в мінус.

Це схоже на одна баба сказала. Аргументи на 15грн. були?
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 16:53

  g2v написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  БОБЁР написав:комиссия 15 грн, за каждый месяц, таким образом 12*15=180 за год

В тарифах не видно...де лежать ті 15 грн?

Ніде не видно. Просто знімають і все. Погано те що заганяють карту в мінус.

Слід цидулу тоді писати про помилкове списання...щоб повернули взад.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 16:56

  Квесторе_поверніться написав:Слід цидулу тоді писати про помилкове списання...щоб повернули взад.


Типу того. Або звернення про пояснення відповідно до чого було списання.

До речі, який у вас пакет під ту Платину?
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 17:27

Re: Універсал (Universal Bank)

Коллеги, когда я звонил и спрашивал то чётко называл пакет платины по депозитному тарифу.
БОБЁР
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 17:28

  БОБЁР написав:Коллеги, когда я звонил и спрашивал то чётко называл пакет платины по депозитному тарифу.

Не припускаєте що студенти байок Вам нарозповідали?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 17:38

  Квесторе_поверніться написав:
  БОБЁР написав:Коллеги, когда я звонил и спрашивал то чётко называл пакет платины по депозитному тарифу.

Не припускаєте що студенти байок Вам нарозповідали?

Може, це студент нам тут байки розповідає.

Взагалі, якесь неподобство: дві картки на руках, на третю чекаю, всі платини під депо, а банк бере і не нараховує 30 грн. (15грн.*2)! По одній вже майже все використано (менше 15грн. на рахунку), в нуль не загнали!
Треба набрати в call, щоб виправили цю дискримінацію.

Виявився "недолік": між своїми рахунками гроші ходять хвилин 5, звик, що в інших банках миттєво.

PS Зняттям налу не займався...
Востаннє редагувалось Son of Sun в Сер 26 гру, 2018 17:50, всього редагувалось 1 раз.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 17:44

  g2v написав:,
15грн
Ніде не видно. Просто знімають і все. Погано те що заганяють карту в мінус.

вы когда эту карту получали? может она у вас неправильная, не под депозит?
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 18:08

  БОБЁР написав:Коллеги, когда я звонил и спрашивал то чётко называл пакет платины по депозитному тарифу.

Бобер, вы же понимаете, что получить разный ответ вы можете в зависимости от поставленного вопроса. Если вы спросили: "Есть ли какая-либо плата в размере 15 грн. по такому-то тарифу", то высока вероятность, чтобы вас не огорчать в будущем, что ответят: "Да, есть плата 15 грн. по операциях по счету\карте".
А чтобы не подпадать под эти 15грн., просто читайте тарифы внимательно, здесь детитесь мыслями, вопросами и вы их избежите.

Из моего опыта общения с банкой: два месяца с двумя картами - снято 0 грн. Кеш еще не снимал, но сказали, что если средства с депозитов, то в течении 200 дней при снятии нет комиссии (о чем и говорит п.12.2).
По одному счету\карте уже нечего снимать, потому не смогу проверить. Если же пополню, то, естественно, что за такую операцию при снятии заплачу банку 15 грн. комиссии.

Вполне вероятно, что был микс денег с депо и денег, пополненных через банкомет\кассу\р2р\сеп, вот тогда и может быть попадание на указанные выше 15 грн. при снятии средств.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 20:03

  Son of Sun написав:Из моего опыта общения с банкой: два месяца с двумя картами - снято 0 грн.

А какие операции совершали?
Вывод с карты через р2р без проблем?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 20:39

lubopytnaya
Вы начали пользоваться картами?!
novichok
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