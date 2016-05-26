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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 гру, 2018 21:05
Сегодня захрдил по заявке Минфина оформить депо в отделение возле метро Лыбидская. Туева хуча людишек, пару манагеров мечущихся....одна работающая касса. Манагер ждала депозитчицу которая стояла в очереди в кассу. Несколько вопросов....сухие ответы и желание оформляться там пропало. В итоге бабло получили их соседи через стенку.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 21:10
Re: Універсал (Universal Bank)
банк банку рознь. оформлял в субботу, в рабочую субботу - все прошло на ура.
видно дивочке было скучно и она вся впряглась в мой депозит.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 26 гру, 2018 21:12
Додано: Сер 26 гру, 2018 21:14
Re: Універсал (Universal Bank)
як еротично звучить
в вас є талант до букви!
+50грн !
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Додано: Сер 26 гру, 2018 21:16
Ну мож если будет время заскочу в другое отделение и по минимуму оформлюсь чтоб с мтнфина качнуть ещё +300
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Додано: Сер 26 гру, 2018 21:29
Re: Універсал (Universal Bank)
Советую вам руки не опускать.
Я уже прошел этот новогодний квест от Минфина. Подсуетился , но прошел.
Как по мне, моей персоне слишком много времени было уделено в Универсале. все внимание мне. А я ведь открывал три депо.
Боритесь и поборите.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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