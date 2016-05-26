RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 575576577578

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 584
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
168
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
149
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
101
Всього голосів : 584
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:05

Сегодня захрдил по заявке Минфина оформить депо в отделение возле метро Лыбидская. Туева хуча людишек, пару манагеров мечущихся....одна работающая касса. Манагер ждала депозитчицу которая стояла в очереди в кассу. Несколько вопросов....сухие ответы и желание оформляться там пропало. В итоге бабло получили их соседи через стенку.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1941
З нами з: 26.02.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:10

Re: Універсал (Universal Bank)

  lov2108 написав:. Несколько вопросов....сухие ответы и желание оформляться там пропало. В итоге бабло получили их соседи через стенку.


банк банку рознь. оформлял в субботу, в рабочую субботу - все прошло на ура.
видно дивочке было скучно и она вся впряглась в мой депозит.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2751
З нами з: 23.11.14
Подякував: 584 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:12

  lubopytnaya написав:
  Son of Sun написав:Из моего опыта общения с банкой: два месяца с двумя картами - снято 0 грн.

А какие операции совершали?
Вывод с карты через р2р без проблем?

Оплата в магазинах, интернете, в т.ч. зарубежом (курс конвертации ужасен), часть по р2р.
Son of Sun
 
Повідомлень: 327
З нами з: 25.04.14
Подякував: 89 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:14

Re: Універсал (Universal Bank)

  Goodman написав:видно дивочке было скучно и она вся впряглась в мой депозит.


як еротично звучить :)
в вас є талант до букви!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3744
З нами з: 01.06.14
Подякував: 178 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:16

  Goodman написав:
  lov2108 написав:. Несколько вопросов....сухие ответы и желание оформляться там пропало. В итоге бабло получили их соседи через стенку.


банк банку рознь. оформлял в субботу, в рабочую субботу - все прошло на ура.
видно дивочке было скучно и она вся впряглась в мой депозит.


Ну мож если будет время заскочу в другое отделение и по минимуму оформлюсь чтоб с мтнфина качнуть ещё +300 :)
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1941
З нами з: 26.02.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:29

Re: Універсал (Universal Bank)

  lov2108 написав:Ну мож если будет время заскочу в другое отделение и по минимуму оформлюсь чтоб с мтнфина качнуть ещё +300


Советую вам руки не опускать.
Я уже прошел этот новогодний квест от Минфина. Подсуетился , но прошел.
Как по мне, моей персоне слишком много времени было уделено в Универсале. все внимание мне. А я ведь открывал три депо.
Боритесь и поборите.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2751
З нами з: 23.11.14
Подякував: 584 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 575576577578
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: greenozon, guntherhouse777, iamdimon, liliya_logical і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3333, 3334, 3335
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33347 4108069
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 гру, 2018 21:12
lov2108
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 14, 15, 16
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
156 18995
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 гру, 2018 18:13
pr_skybank
ВиЭс Банк (Фольксбанк) VS Bank 1 ... 5, 6, 7
Anonymous » Сер 04 бер, 2009 18:59
68 39036
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 жов, 2018 19:48
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21710)
26.12.2018 21:34
Рынок ОВГЗ (188)
26.12.2018 21:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.