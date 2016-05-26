Додано: Сер 26 гру, 2018 21:05

Сегодня захрдил по заявке Минфина оформить депо в отделение возле метро Лыбидская. Туева хуча людишек, пару манагеров мечущихся....одна работающая касса. Манагер ждала депозитчицу которая стояла в очереди в кассу. Несколько вопросов....сухие ответы и желание оформляться там пропало. В итоге бабло получили их соседи через стенку.

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