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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 576577578579

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 584
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
168
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
149
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
101
Всього голосів : 584
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:05

  Surfer написав:
  Goodman написав:Советую вам руки не опускать.
Я уже прошел этот новогодний квест от Минфина. Подсуетился , но прошел.


слышал что при наличии карты мони с позитивным балансом, пролетаем мимо бонусов минфина.

за останні 30 днів не мало бути більше 5000...
Промокод: LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:08

Re: Універсал (Universal Bank)

  Surfer написав:слышал что при наличии карты мони с позитивным балансом, пролетаем мимо бонусов минфина.


а что там слышать? По Моне на Минфине только розыгрыш призов, никаких иных плюшечек и не предусмотрено. Моня не нуждается в привлечении и так несут. А вот Пан Универсал решил подтянуть свою депо программу за счет новых клиентов.

Согласно правил:

В акции принимают участие только новые клиенты и клиенты, у которых на момент подачи заявки нет действующих счетов/ вкладов в Universal Bank, или общий суммарный остаток по действующим счетам /вкладам таких клиентов в Universal Bank не превышает 5 000 грн. или эквивалент этой суммы в другой валюте на протяжении не менее 30 дней до подачи заявки.

У меня частный случай - зашел как новый клиент, совершенно НОВЫЙ . В МОНЯХ незамечен.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:18

  J написав:
  g2v написав:,
15грн
Ніде не видно. Просто знімають і все. Погано те що заганяють карту в мінус.

вы когда эту карту получали? может она у вас неправильная, не под депозит?

Положил 5000 грн.на депо. Получил платину под это дело.
g2v
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:20

  g2v написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  БОБЁР написав:комиссия 15 грн, за каждый месяц, таким образом 12*15=180 за год

В тарифах не видно...де лежать ті 15 грн?

Ніде не видно. Просто знімають і все. Погано те що заганяють карту в мінус.

Це схоже на одна баба сказала. Аргументи на 15грн. були?

Списание в минус 15 грн - это аргумент или обс?
g2v
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:20

  g2v написав:Положил 5000 грн.на депо. Получил платину под это дело.

Вы их не смешивали с другими пополнениями не по депозиту?

Раньше, года 3 назал попался на эти 15 грн., не почитав изменившиеся тарифы, по привычке снимая с ощадного через пару дней после пополнения.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:27

  g2v написав:Положил 5000 грн.на депо. Получил платину под это дело.

Вы их не смешивали с другими пополнениями не по депозиту?

Раньше, года 3 назал попался на эти 15 грн., не почитав изменившиеся тарифы, по привычке снимая с ощадного через пару дней после пополнения.

Положил 5000 грн. Подождал пока упадут. Снял в банкомате универсала.

Мне не жалко 15 грн. Меня напрягает что уходит в минус. А я могу забыть и влететь на тех. овер.
g2v
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:31

  g2v написав:
  g2v написав:Положил 5000 грн.на депо. Получил платину под это дело.

Вы их не смешивали с другими пополнениями не по депозиту?

Раньше, года 3 назал попался на эти 15 грн., не почитав изменившиеся тарифы, по привычке снимая с ощадного через пару дней после пополнения.

Положил 5000 грн. Подождал пока упадут. Снял в банкомате универсала.

Мне не жалко 15 грн. Меня напрягает что уходит в минус. А я могу забыть и влететь на тех. овер.

Зафиксируйте жалобу (по телефону, полагаю, примут) - логичное решение. Дело не в 15 грн. даже, а в правиле.
При снятии не показывало, что будет комиссия?

Мне как раз говорили, что овера не бывает, т.к. это дебетная карта (бывает минус на уровне тех. банковских платежей, но потом эта транзакция анулируется и из баланса клиента исчезает).
Да и в том отделении банкомат выдавал без комиссии то, что должно с комиссией, т.к. еще не перепрограммирован был, может, ваш случай тоже - исключение.

Сотрудница, в отличии от многих банков, знала ответы на многие вопросы, т.е. не было впечатления, что что-то выдумывает, говорила, что их часто проверяют на знание инструкций и тарифов. Да и в этом отделении всегда так было (наверное, зависит от руководителя), в отличие от другого, где сидели ногти красили при полном отделении клиентов.
Son of Sun
 
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