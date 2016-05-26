за останні 30 днів не мало бути більше 5000...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 гру, 2018 22:05
за останні 30 днів не мало бути більше 5000...
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Додано: Сер 26 гру, 2018 22:08
Re: Універсал (Universal Bank)
а что там слышать? По Моне на Минфине только розыгрыш призов, никаких иных плюшечек и не предусмотрено. Моня не нуждается в привлечении и так несут. А вот Пан Универсал решил подтянуть свою депо программу за счет новых клиентов.
Согласно правил:
В акции принимают участие только новые клиенты и клиенты, у которых на момент подачи заявки нет действующих счетов/ вкладов в Universal Bank, или общий суммарный остаток по действующим счетам /вкладам таких клиентов в Universal Bank не превышает 5 000 грн. или эквивалент этой суммы в другой валюте на протяжении не менее 30 дней до подачи заявки.
У меня частный случай - зашел как новый клиент, совершенно НОВЫЙ . В МОНЯХ незамечен.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 26 гру, 2018 22:18
Додано: Сер 26 гру, 2018 22:20
Це схоже на одна баба сказала. Аргументи на 15грн. були?
Списание в минус 15 грн - это аргумент или обс?
Додано: Сер 26 гру, 2018 22:20
Додано: Сер 26 гру, 2018 22:27
Вы их не смешивали с другими пополнениями не по депозиту?
Раньше, года 3 назал попался на эти 15 грн., не почитав изменившиеся тарифы, по привычке снимая с ощадного через пару дней после пополнения.
Положил 5000 грн. Подождал пока упадут. Снял в банкомате универсала.
Мне не жалко 15 грн. Меня напрягает что уходит в минус. А я могу забыть и влететь на тех. овер.
Додано: Сер 26 гру, 2018 22:31
Зафиксируйте жалобу (по телефону, полагаю, примут) - логичное решение. Дело не в 15 грн. даже, а в правиле.
При снятии не показывало, что будет комиссия?
Мне как раз говорили, что овера не бывает, т.к. это дебетная карта (бывает минус на уровне тех. банковских платежей, но потом эта транзакция анулируется и из баланса клиента исчезает).
Да и в том отделении банкомат выдавал без комиссии то, что должно с комиссией, т.к. еще не перепрограммирован был, может, ваш случай тоже - исключение.
Сотрудница, в отличии от многих банков, знала ответы на многие вопросы, т.е. не было впечатления, что что-то выдумывает, говорила, что их часто проверяют на знание инструкций и тарифов. Да и в этом отделении всегда так было (наверное, зависит от руководителя), в отличие от другого, где сидели ногти красили при полном отделении клиентов.
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