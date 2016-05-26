Додано: Сер 26 гру, 2018 22:31

g2v написав: g2v написав: Положил 5000 грн.на депо. Получил платину под это дело. Положил 5000 грн.на депо. Получил платину под это дело.

Вы их не смешивали с другими пополнениями не по депозиту?



Раньше, года 3 назал попался на эти 15 грн., не почитав изменившиеся тарифы, по привычке снимая с ощадного через пару дней после пополнения.



Положил 5000 грн. Подождал пока упадут. Снял в банкомате универсала.



Мне не жалко 15 грн. Меня напрягает что уходит в минус. А я могу забыть и влететь на тех. овер. Вы их не смешивали с другими пополнениями не по депозиту?Раньше, года 3 назал попался на эти 15 грн., не почитав изменившиеся тарифы, по привычке снимая с ощадного через пару дней после пополнения.Положил 5000 грн. Подождал пока упадут. Снял в банкомате универсала.Мне не жалко 15 грн. Меня напрягает что уходит в минус. А я могу забыть и влететь на тех. овер.

Зафиксируйте жалобу (по телефону, полагаю, примут) - логичное решение. Дело не в 15 грн. даже, а в правиле.При снятии не показывало, что будет комиссия?Мне как раз говорили, что овера не бывает, т.к. это дебетная карта (бывает минус на уровне тех. банковских платежей, но потом эта транзакция анулируется и из баланса клиента исчезает).Да и в том отделении банкомат выдавал без комиссии то, что должно с комиссией, т.к. еще не перепрограммирован был, может, ваш случай тоже - исключение.Сотрудница, в отличии от многих банков, знала ответы на многие вопросы, т.е. не было впечатления, что что-то выдумывает, говорила, что их часто проверяют на знание инструкций и тарифов. Да и в этом отделении всегда так было (наверное, зависит от руководителя), в отличие от другого, где сидели ногти красили при полном отделении клиентов.