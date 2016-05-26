Черная пятница была только для гривневых депозитов.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 гру, 2018 13:40
Черная пятница была только для гривневых депозитов.
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 27 гру, 2018 14:49
Re: Універсал (Universal Bank)
Открывал и продлевал депо в отделении на Саксаганского. Внимательные, вежливые и квалифицированные менеджеры.
Проценты были в конце срока + остатки от 100 грн, закинутых для убера в аэропорт снял налом в кассе, ни разу никаких 15 грн не платил, за все уже 7+ месяцев
Жене перед оформлением на сайте по её номеру потянули карточки, Минфин был больше, оформили через него. Никаких попыток съехать с выплаты из-за номера не было
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