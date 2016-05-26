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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 577578579580

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 584
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
168
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
149
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
101
Всього голосів : 584
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:40

  lov2108 написав:В грн или usd? Бо думаю что им занести :?

Черная пятница была только для гривневых депозитов.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:49

Re: Універсал (Universal Bank)

Открывал и продлевал депо в отделении на Саксаганского. Внимательные, вежливые и квалифицированные менеджеры.
Проценты были в конце срока + остатки от 100 грн, закинутых для убера в аэропорт снял налом в кассе, ни разу никаких 15 грн не платил, за все уже 7+ месяцев

Жене перед оформлением на сайте по её номеру потянули карточки, Минфин был больше, оформили через него. Никаких попыток съехать с выплаты из-за номера не было
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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