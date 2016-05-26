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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 577578579580

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 584
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
168
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
149
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
101
Всього голосів : 584
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:40

  lov2108 написав:В грн или usd? Бо думаю что им занести :?

Черная пятница была только для гривневых депозитов.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:49

Re: Універсал (Universal Bank)

Открывал и продлевал депо в отделении на Саксаганского. Внимательные, вежливые и квалифицированные менеджеры.
Проценты были в конце срока + остатки от 100 грн, закинутых для убера в аэропорт снял налом в кассе, ни разу никаких 15 грн не платил, за все уже 7+ месяцев

Жене перед оформлением на сайте по её номеру потянули карточки, Минфин был больше, оформили через него. Никаких попыток съехать с выплаты из-за номера не было
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 16:09

  Alex_ki написав:Открывал и продлевал депо в отделении на Саксаганского. Внимательные, вежливые и квалифицированные менеджеры.

+100
Именно поэтому я получала выплаты по ВТБ в данном отделении и всю сумму выплат разместила там на депозитах.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 18:09

Re: Універсал (Universal Bank)

Попытка совместить подарок с бонусом от Минфина успехом не увенчалась. Надеюсь, хотя бы с совпадающими номерами телефонов сюрпризов не будет со стороны последнего.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:05

Подскажите, сколько дней длится депозит на 12 мес. у Универсала (Срочный с пополнением под 18%)? Через год на горизонте маячит мощный блок выходных (4-7.01.2019, ведь 6.01 (понедельник) сто пудов перенесут), не хочется туда встрять окончанием депозита.
Напишите, если можно, дату открытия вашего депозита (1-й день) и дату возврата по договору. Спасибо!
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:31

candidat

21.02. 2018 - 20.03.2019
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:27

  jay2004 написав:candidat

21.02. 2018 - 20.03.2019

Это у вас аж 13 месяцев получается. Вы не ошиблись? У вас депозит реально 13 месяцев? Сейчас же пишут, что 12.
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:15

  candidat написав:
  jay2004 написав:candidat

21.02. 2018 - 20.03.2019

Это у вас аж 13 месяцев получается. Вы не ошиблись? У вас депозит реально 13 месяцев? Сейчас же пишут, что 12.


Да, именно раньше были 13 - месячные.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:13

Добрый день.

А кто в курсе, зачисление по безналу с других банков на текущий счет в рамках Платинум пакета бесплатное?

Спасибо.
DjPavel
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