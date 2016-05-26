Черная пятница была только для гривневых депозитов.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 гру, 2018 13:40
Черная пятница была только для гривневых депозитов.
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 27 гру, 2018 14:49
Re: Універсал (Universal Bank)
Открывал и продлевал депо в отделении на Саксаганского. Внимательные, вежливые и квалифицированные менеджеры.
Проценты были в конце срока + остатки от 100 грн, закинутых для убера в аэропорт снял налом в кассе, ни разу никаких 15 грн не платил, за все уже 7+ месяцев
Жене перед оформлением на сайте по её номеру потянули карточки, Минфин был больше, оформили через него. Никаких попыток съехать с выплаты из-за номера не было
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Додано: Чет 27 гру, 2018 16:09
+100
Именно поэтому я получала выплаты по ВТБ в данном отделении и всю сумму выплат разместила там на депозитах.
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 27 гру, 2018 18:09
Re: Універсал (Universal Bank)
Попытка совместить подарок с бонусом от Минфина успехом не увенчалась. Надеюсь, хотя бы с совпадающими номерами телефонов сюрпризов не будет со стороны последнего.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:05
Подскажите, сколько дней длится депозит на 12 мес. у Универсала (Срочный с пополнением под 18%)? Через год на горизонте маячит мощный блок выходных (4-7.01.2019, ведь 6.01 (понедельник) сто пудов перенесут), не хочется туда встрять окончанием депозита.
Напишите, если можно, дату открытия вашего депозита (1-й день) и дату возврата по договору. Спасибо!
Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:31
candidat
21.02. 2018 - 20.03.2019
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:27
Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:15
Да, именно раньше были 13 - месячные.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Вів 08 січ, 2019 12:13
Добрый день.
А кто в курсе, зачисление по безналу с других банков на текущий счет в рамках Платинум пакета бесплатное?
Спасибо.
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