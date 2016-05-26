RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 578579580581

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 584
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
168
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
149
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
101
Всього голосів : 584
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:12

  Кащей написав:Зачисление бесплатное, а вот со снятием ясности нет.

Ну вроде можно через депозит (на месяц, например).
DjPavel
Фундаментальний експерт
 
Повідомлень: 1440
З нами з: 06.07.08
Подякував: 1026 раз.
Подякували: 307 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:24

Re: Універсал (Universal Bank)

В ИБ можно открывать депо?
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1091
З нами з: 30.08.09
Подякував: 115 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:33

  Кащей написав:Зачисление бесплатное, а вот со снятием ясности нет.

в тарифах указано в каких случаях снятие бесплатно. Пункт 12.2 если карта Платинум депозитная (открыта под депозит)
Universal Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 58
З нами з: 26.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:34

  Кащей написав:В ИБ можно открывать депо?

Пока нет такого функционала
Universal Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 58
З нами з: 26.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:42

б/н депозит

  Universal Bank написав:
  Кащей написав:В ИБ можно открывать депо?

Пока нет такого функционала

А как сейчас можно открыть грн-депозит б/н-средствами?
Почитал ДКБО и не нашел явной такой возможности :(
Вот такой вар-т возможен?
1. В отд-и открыть текущий счет 2620хх и депо-2630хх.
Оставить заявление на списание с текущего на депо-2630 заданной суммы, например 100Кгрн
2. До конца дня (до 15..17:00) перевести из др. банка СЭПом на 2620хх необходимую сумму.
Годится такое? :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27055
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2149 раз.
Подякували: 3118 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 578579580581
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, lel, slasva і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3347, 3348, 3349
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33486 4125546
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 січ, 2019 16:09
jay2004
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 15, 16, 17
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
167 20465
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 січ, 2019 23:13
Viz
MTB BANK 1 ... 55, 56, 57
Anonymous » Чет 06 січ, 2005 18:29
567 180536
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 гру, 2018 17:18
mitun8019

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66254)
08.01.2019 16:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.