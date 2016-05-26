Ну вроде можно через депозит (на месяц, например).
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Додано: Вів 08 січ, 2019 16:12
Додано: Вів 08 січ, 2019 16:24
Re: Універсал (Universal Bank)
В ИБ можно открывать депо?
Додано: Вів 08 січ, 2019 16:33
Додано: Вів 08 січ, 2019 16:42
б/н депозит
А как сейчас можно открыть грн-депозит б/н-средствами?
Почитал ДКБО и не нашел явной такой возможности
Вот такой вар-т возможен?
1. В отд-и открыть текущий счет 2620хх и депо-2630хх.
Оставить заявление на списание с текущего на депо-2630 заданной суммы, например 100Кгрн
2. До конца дня (до 15..17:00) перевести из др. банка СЭПом на 2620хх необходимую сумму.
Годится такое?
... делайте хоть что-нибудь!
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